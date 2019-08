Hong Kong. Imagens de satélite mostram militares chineses perto da cidade

RTP14 Ago, 2019, 11:01 / atualizado em 14 Ago, 2019, 12:05 | Mundo

Os manifestantes pediram desculpa ao público pelo caos causado no aeroporto de Hong Kong, o oitavo aeroporto internacional mais movimentado do mundo, após o cancelamento de todas as partidas. Argumentaram que não se sentiam seguros para se manifestarem em público devido à violência utilizada pela polícia e que foram obrigados a escolher o aeroporto.













Em comunicado, as autoridades policiais chinesas informaram que mais de 12 mil polícias se dirigiram para Shenzhen, para exercícios antimotim. Os exercícios farão parte dos preparativos para o 70.º aniversário da República Popular da China, comemorado a 1 de outubro.





My friend just took this video in Futian District, Shenzhen. Hong Kong seems to be in serious trouble 😬. #HongKongProtests pic.twitter.com/MVf612wuby — Alex (@ascottpedersen) 12 de agosto de 2019



Nas redes sociais chinesas, repetem-se os apelos à intervenção das forças armadas em Hong Kong. Lêem-se críticas aos manifestantes e demonstrações de apoio a uma intervenção armada. No Wechat, a principal rede social da China, é praticamente o único tópico partilhado.

China acusa EUA de envolvimento A China acusa também os Estados Unidos de interferir em assuntos internos, acusando diplomatas e políticos norte-americanos de se encontrarem com os manifestantes e de encorajá-los. Pequim disse ainda que a CIA estava envolvida.





"Apelamos aos Estados Unidos que cumpram o Direito internacional e as normas básicas de governação das relações internacionais e que parem de interferir com os assuntos internos da China de uma vez", disse Hua Chunying, uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros.





"Muitos estão a culpar-me e aos Estados Unidos pelos problemas que estão a acontecer em Hong Kong. Não consigo imaginar porquê?", escreveu o Presidente Donald Trump no Twitter.





Many are blaming me, and the United States, for the problems going on in Hong Kong. I can’t imagine why? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de agosto de 2019





Manifestações proibidas no aeroporto

Após o cancelamento de voos durante dois dias consecutivos, a autoridade aeroportuária afirmou ter obtido uma ordem do tribunal para proibir os manifestantes de entrar em determinadas áreas do aeroporto.





Foram postas em prática medidas de segurança adicionais para restringir o acesso ao terminal, permitindo apenas a entrada de passageiros e funcionários com cartões de embarque válidos.





"Após meses de resistência, temos medo, estamos zangados e exaustos. Alguns de nós exageraram ontem à noite", disse um grupo de manifestantes. Prometeram ainda "aprender com os erros"."O exercício será realizado para aumentar a moral das tropas, praticar e preparar a segurança das celebrações e manter a segurança política nacional e a estabilidade social", frisou a polícia.A imprensa oficial chinesa disse recentemente que existiam "sinais de terrorismo" na Região Administrativa de Hong Kong.O porta-voz do Gabinete de Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado chinês, Yang Guang, advertiu para "não brincarem com o fogo" porque "aqueles que brincam com fogo morrerão".E acrescentou:As autoridades chinesas, que, no início, censuraram qualquer informação sobre a situação no território, optaram agora por caraterizá-los como "terrorismo" e "ações ilegais".Trump escreveu ainda que tinha sido informado pelos serviços secretos de que tropas chinesas estavam a ser transferidas para a fronteira com Hong Kong.Esta quarta-feira de manhã, os voos foram reestabelecidos, embora alguns permaneçam adiados ou cancelados.