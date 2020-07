Hong Kong. Nova lei da segurança nacional faz primeiros detidos

Even waving flags can get you in trouble..#HongKong pic.twitter.com/5XBCzjisdx — Just Frank (@bluredfrank) July 1, 2020

Centenas de pessoas saíram às ruas esta quarta-feira,ou outras “forças estrangeiras”.Em Causeway Bay, centro da atividade comercial em Hong Kong, a polícia disparou gás lacrimogéneo contra os manifestantes, preparou canhões de água e dispersou a multidão. Além disso,Esses dois detidos foram um homem que segurava uma bandeira de independência e uma mulher com um cartaz onde se lia “Independência de Hong Kong”. Os manifestantes tinham já sido avisados de que determinadas frases ou símbolos poderiam constituir crimes ao abrigo da lei imposta por Pequim.A entrada em vigor da nova lei e os protestos. A ocasião, que costuma ser celebrada todos os anos, foi desta vez banida pelas autoridades devido à proibição de ajuntamentos de mais de 50 pessoas para prevenir a propagação do novo coronavírus.Foi esse o argumento para a detenção de pelo menos 30 dos manifestantes, que de acordo com a polícia “estavam reunidos ilegalmente, violaram a lei de segurança, obstruíram a ação dos polícias e tinham armas na sua posse”.Nas redes sociais tem circulado a fotografia, cuja veracidade foi confirmada pela polícia, de uma bandeira utilizada pelas autoridades para alertar as multidões para as consequências da nova lei., lê-se na bandeira.Apesar dos confrontos entre manifestantes e polícias, alguns dos ativistas pró-democracia presentes nas demonstrações desta manhã prometeram voltar a protestar durante a tarde de hoje. “Marchamos todos os anos, e continuaremos a marchar”, garantiu um deles à agência Reuters.Os polícias mantêm-se em alerta por toda a cidade. De acordo com oUma fonte da polícia contou à CNN que, a 30 de junho, vários comandantes participaram numa sessão de treino na qual lhes foi dito que qualquer pessoa com bandeiras de independência ou a entoar cânticos nesse sentido deveria ser detida.

Os contornos da nova lei

Sob a nova lei, os crimes de contestação, divisão, insubordinação, terrorismo e conluio contra forças estrangeiras, entre as quais a China,Uma das ações que passam a ser criminalizadas e que poderão levar a detenções são a vandalização de transportes e infraestruturas, algo que aconteceu por diversas vezes durante os protestos levados a cabo no ano passado. Agora, tal ação é equiparada a terrorismo.De acordo com o artigo 38 da lei, esta também pode ser quebrada por estrangeiros e não apenas por residentes de Hong Kong, pelo que pessoas de fora podem ser detidas se se suspeitar que quebraram alguma das novas regras.A lei dita ainda, tais como a supervisão da educação sobre a segurança nacional nas escolas da região autónoma.Na semana passada, a chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, tinha afirmado que a nova lei “apenas se aplica a uma extremamente pequena minoria de pessoas” e que o seu objetivo é assegurar “a prosperidade e estabilidade de Hong Kong a longo prazo”, estando “alinhada com os direitos e liberdades” da região.A legislação, que temem a solidificação do poder de Pequim sobre o território autónomo.Em Hong Kong, defensores da democracia consideram que será o fim do lema “um país, dois sistemas”. Pequim argumenta, por outro lado, que a lei é essencial para proteger a segurança nacional após os mais de seis meses de violentos protestos em 2019 contra a lei da extradição e para combater a instabilidade na cidade.