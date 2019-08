Hong Kong. Polícia usa armas de fogo e gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes

Lusa25 Ago, 2019, 16:52 | Mundo

Esta é a primeira vez, em três meses de protestos no território, que as autoridades usam armas de fogo contra os manifestantes.

"Pelo que entendi, um colega acabou de disparar a sua arma. O que me apercebi é que foi um agente fardado que disparou o tiro", declarou um elemento da polícia de Hong Kong aos jornalistas, citado pela agência de notícias AFP, falando em violentos confrontos entre manifestantes e forças policiais.

Segundo um jornalista da estação de rádio e televisão pública RTHK, o único tiro foi disparado para o ar.

De acordo com as agências noticiosas internacionais, a polícia também recorreu neste domingo, pela primeira vez, a canhões de água, apesar de não os terem utilizado diretamente nos manifestantes.

O maior confronto teve lugar na zona de Tsuen Wan, a cerca de 10 quilómetros do centro da cidade.

Enquanto uma multidão protestava num parque, um grupo invadiu uma rua principal, espalhou paus de bambú no chão e alinhou barreiras de tráfego e cones para tentar bloquear a passagem às autoridades.

Depois de fazer avisos, a polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar a multidão, mas os manifestantes responderam atirando tijolos e artefactos explosivos artesanais contra os agentes de segurança.

Após este episódio, os manifestantes acabaram por recuar.

Dois canhões de água e veículos da polícia juntaram-se aos elementos da polícia de choque que avançaram pela rua, tendo encontrado pouca resistência.

Imagens televisivas mostram que um dos canhões de água foi usado uma vez, mas não pareceu ter alcançado os manifestantes que se retiravam.

Alguns manifestantes afirmaram ter recorrido à violência porque o Governo não respondeu às iniciativas pacíficas.

"A escalada a que se assiste agora é apenas resultado da indiferença do nosso Governo perante as pessoas de Hong Kong", disse Rory Wong, que se encontrava no confronto.

Centenas de manifestantes pró-democracia reuniram-se hoje num estádio, debaixo de chuva, e começaram a desfilar pelas ruas de Hong Kong, onde outros ajuntamentos se preparam, após os violentos confrontos na cidade no sábado, depois de 10 dias de calmaria.

O território chinês, que goza de grande autonomia, está a atravessar a mais séria crise política, desde a transferência da sua administração do Reino Unido para a China em 1997.

Desde junho que ações quase diárias têm sido organizadas para denunciar o declínio das liberdades e a crescente interferência de Pequim, em protestos que têm sido marcados por violência, mas também por muita criatividade.

Para fazer face a estas manifestações, o Governo de Hong Kong tem usado uma variedade de métodos, desde intimidação até propaganda e pressão económica, naquilo que os manifestantes apelidam de "terror branco".

Dez pessoas foram hospitalizadas após os confrontos no sábado - duas em estado grave - disseram os médicos, sem especificar se eram polícias ou manifestantes.

Os manifestantes foram espancados pelas forças de segurança, que também dispararam gás lacrimogéneo. Durante a noite, os manifestantes atiraram pedras e garrafas.

Iniciados em junho, em recusa de um projeto de lei polémico que autorizava extradições para a China, os protestos têm alargado as suas reivindicações, para exigir um sufrágio universal, com receio da crescente interferência de Pequim.