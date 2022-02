Huthis do Iemen reúnem-se pela primeira vez com enviado da ONU nomeado há seis meses

O chefe da equipa de negociação Huthi, Mohamed Abdusalam, publicou na sua conta do Twitter uma fotografia da reunião, afirmando ter discutido "o agravamento da situação humanitária no Iémen e a importância de levantar o bloqueio" ao país.

Outro tema abordado foi "a aceleração do processo no caso dos reclusos e das pessoas desaparecidas".

Os Huthis não tinham até agora reunido com Grundberg, numa tentativa de forçar o levantamento do bloqueio imposto pela aliança liderada pela Arábia Saudita a toda a zona ocidental do país, que controlam e que inclui a capital, Sanaa.

O próprio Abdusalam tinha afirmado que não valia a pena reunir-se com o diplomata sueco antes do desbloqueio dos portos e aeroportos.

Esta reunião surge numa altura em que os rebeldes têm vindo a perder terreno para as tropas leais ao governo internacionalmente reconhecido.

Grundberg é o quarto enviado especial para o Iémen desde que o país mergulhou no caos após uma revolta contra o ex-Presidente Ali Abdullah Saleh, que no final de 2014 levou a um conflito armado que mergulhou o país naquela que a ONU considera a maior tragédia humanitária do planeta.

Até agora, não foi possível fazer progressos para pôr fim ao conflito, que ao fim de mais de sete anos já causou a morte de cerca de 377.000 pessoas, segundo estimativas da ONU.