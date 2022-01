Iémen. Emirados Árabes Unidos pedem reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU

"Os Emirados Árabes Unidos apelam ao Conselho de Segurança para que fale a uma só voz e se junte à condenação firme e inequívoca destes atentados terroristas, que foram perpetrados desprezando totalmente o direito internacional", escreveu numa carta à presidência norueguesa do Conselho a embaixadora dos EAU nas Nações Unidas, Lana Nusseibeh, exigindo uma reunião urgente.

A data precisa e os moldes dessa reunião deverão ser ainda definidos.

Os atentados são "um novo passo nos esforços dos Huthis para propagar o terrorismo e o caos na nossa região. Trata-se de uma nova tentativa dos Huthis, utilizando as capacidades que ilegalmente adquiriram desrespeitando as sanções da ONU, para ameaçar a paz e a segurança", acrescenta a diplomata na carta.

Os ataques fizeram três mortos e seis feridos. Em retaliação, a coligação militar dirigida pela Arábia Saudita e da qual os EAU fazem parte lançou raides aéreos na segunda-feira à noite, que fizeram pelo menos 14 mortos e uma dezena de feridos.

Já hoje, pelo menos cinco civis, entre os quais uma criança, morreram num bombardeamento da coligação militar na estratégica província de Marib, no centro do Iémen, onde decorrem intensos combates entre as tropas governamentais e os rebeldes Huthis pelo controlo da região.

A agência oficial iemenita Saba, porta-voz dos rebeldes, noticiou que os cinco civis morreram quando um projétil atingiu o veículo em que seguiam, no distrito de Harib da estratégica província petrolífera de Marib.

Pouco antes, a coligação militar dirigida pelos sauditas que intervém no Iémen contra os Huthis desde 2015 indicou que, nas últimas 24 horas, abateu 80 combatentes Huthis durante uma nova campanha de ataques aéreos em Marib.