Igreja Católica italiana censura Salvini por usar palavra `credo` em cartazes eleitorais

Salvini, um "católico divorciado" que já agitou o rosário em campanhas anteriores, justificou o uso da palavra com a "fé secular".

Citado no jornal episcopal Avvenire, o teólogo Giuseppe Lorizio, da Pontifícia Universidade Lateranense, apontou que "é fácil dizer `credo`, mas não sem consequências".

"Para evitar todos os impulsos populistas será bom tentar distinguir os vários significados da palavra `credo` quando a lemos nas fachadas das nossas cidades", afirmou.

Quando usada pelos católicos, a palavra `credo` traduz a afirmação da crença em Deus.

As sondagens para as eleições gerais em Itália, convocadas após a renúncia do primeiro-ministro Mário Draghi em 21 de julho, são lideradas por uma aliança de direita, encabeçada pela líder do partido de extrema-direita Irmãos de Itália (FdI), Giorgia Meloni, com a Liga de Salvini, e com o partido de centro-direita Forza Italia (FI), do ex-primeiro-ministro e magnata dos meios de comunicação Silvio Berlusconi.

As sondagens indicam que esta aliança deverá obter mais de 45% dos votos e ganhar com maioria clara na Câmara Baixa e no Senado italianos.

Este resultado provavelmente impulsionaria Giorgia Meloni, de 45 anos, à liderança de Itália, já que a FdI tem cerca de 24% das intenções de voto, a Liga com 12,5% e a FI com 8%.

O Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, está a liderar uma coligação formada ainda pelo partido Esquerda Italiana (SI), pelo ecologista Europa Verde (EV) e pelo partido Mais Europa (+E).