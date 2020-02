Ilha do Príncipe apontada como exemplo em encontro da UNESCO

Numa altura em que o mundo precisa de ações globais para combater as mudanças climáticas, a Ilha do Príncipe serve de referência, na UNESCO. Esta semana está reunido em Paris o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, para ajudar os políticos a preparar 2022.