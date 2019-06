Imagem ilustra drama da crise migratória

Uma imagem que está a correr mundo, e está a ser comparada à fotografia de Alan Kurdi, o rapaz sírio de três anos que morreu numa praia da Turquia.

Óscar e Valeria Martínez. Pai e filha, de origem salvadorenha, morreram afogados enquanto tentavam alcançar os Estados Unidos. A fotografia, captada pela jornalista Julia Le Duc, do diário mexicano La Jornada, mostra os dois corpos deitados de cabeça para baixo, com um braço da criança agarrado ao pescoço do pai.



Shocking images of a drowned Salvadoran migrant and his two-year-old daughter who died while trying to cross the Rio Grande river from Mexico to the US spark outrage, underscoring the dangers faced by asylum-seekers https://t.co/G0AeIcaoPu pic.twitter.com/pciTwC27qY