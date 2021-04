"Impedir a independência". China agita ameaça da força contra Taiwan

É no contexto da deslocação a Taiwan de antigos funcionários do Governo Federal dos Estados Unidos que a China emite nova advertência às autoridades da ilha., afirmou, em conferência de imprensa, Ma Xiaoguang, porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado chinês., acentuou.Na segunda-feira, Pequim destacou 25 aviões de guerra para o espaço aéreo do sul de Taiwan, um gesto que começou por ser denunciado pelas autoridades taiwanesas. Já na passada semana foram realizados perto de Taiwan exercícios navais que envolveram o porta-aviões Liaoning.O porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan frisou ainda que a Administração norte-americana deve respeitar a ideia de “Uma só China”:

Dodd, Armitage e Steinberg

Os antigos vice-secretários de Estado norte-americanos Richard Armitage e James Steinberg e o ex-senador Chris Dodd viajaram para Taiwan a pedido do Presidente dos Estados Unidos.Da agenda dos três emissários dos Estados Unidos faz parte um encontro, na quinta-feira, com a Presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.O Departamento de Estado norte-americano deixara já claro, há uma semana, que trataria de emitir novas diretivas, tendo em vista mais encontros com as autoridades de Taiwan.

A Ilha de Taiwan – oficialmente denominada República da China - é governada como um território autónomo desde 1949, quando Chiang Kai-shek, até então líder do governo nacionalista chinês, ali se refugiou, na sequência da vitória das forças comunistas de Mao Tsé-tung na guerra civil.





c/ agências