Incêndio da Califórnia deixa para trás mais de mil desaparecidos

Depois da passagem dos mais mortíferos incêndios de sempre 76 pessoas foram encontradas mortas, 63 delas ainda aguardam confirmação de identidade o que só será possível através dos testes de ADN.



Há 60 mil pessoas desalojadas.



Na localidade de Chico, as autoridades abriram um centro para apoiar os sobreviventes dos incêndios, com direito a serviços de saúde e apoio psicológico, podendo até receber apoio financeiros - uma espécie de mesada - para sobreviver no imediato.



O correspondente da Antena 1/RTP, João Ricardo Vasconcelos, visitou este campo de sobreviventes.



O estado da Califórnia espera agora que chegue a chuva prevista pelos serviços meteorológicos para esta semana.



O incêndio começou no dia 8 de novembro e queimou um total de 60 mil hectares por todo o estado da Califórnia.