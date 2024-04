Incêndio em Istambul faz pelo menos 29 mortos

"Um incêndio deflagrou numa (discoteca) situada na cave de um edifício residencial de 16 andares em Gayrettepe, no bairro de Besiktas", tinha anunciado anteriormente, acrescentando que o fogo, que deflagrou pelas 12h47 hora local (8h47 em Lisboa), foi controlado horas mais tarde pelos bombeiros.







O governador de Istambul, Davut Gül, disse aos jornalistas que o incêndio deflagrou durante a realização de obras de renovação no interior discoteca e que pelo menos algumas das vítimas são trabalhadores da obra.



"Foi aberta uma investigação relativamente ao incêndio que ocorreu em Gayrettepe, no bairro de Besiktas, em Istambul", anunciou o ministro turco do Interior, Ali Yerlikaya, na rede social X. Acrescentando que "foram designados dois inspetores" que se "deslocaram até ao local".







İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2️⃣ Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir.



Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir.



Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 2, 2024

Também o presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, que foi reeleito no domingo, visitou o local devastado pelas chamas e confirmou que “o incêndio está sob controlo. Esperemos que não haja mais vítimas”, disse, apresentando as suas “condolências” à família das vítimas. Na rede social X, o autarca lamentou o número de vítimas mortais, na altura 16, e garantiu que "os esforços intensos das nossas equipas de bombeiros continuam".

Gayrettepe’de çıkan yangında ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16’ya ulaştı. İtfaiye ekiplerimizin yoğun çabası devam ediyor. pic.twitter.com/zOTlhf6EEE — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 2, 2024