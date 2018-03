Incêndio em Newark consome três edifícios

RTP27 Mar, 2018, 12:18 / atualizado em 27 Mar, 2018, 14:36 | Mundo

O alerta foi dado na madrugada desta terça-feira quando uma casa começou a arder e rapidamente as chamas se alastraram às habitações vizinhas.



O incêndio em Newark, onde reside uma significativa parte da comunidade portuguesa nos Estados Unidos, consumiu três edifícios. Não houve feridos mas sete adultos e quatro crianças ficaram sem habitação.



Pelo menos seis pessoas foram retiradas dos edifícios. O trabalho dos bombeiros foi essencialmente evitar que o incêndio se propagasse a outros edifícios.







Right now - watching crews battle a massive fire in Newark, New Jersey. Efforting details now. Will have an update coming up in the Alert Center. pic.twitter.com/VXGKvqnHHX — Nicolette Schleisman (@NicoletteKSLA) 27 de março de 2018

Diversas corporações de bombeiros combateram o incêndio. Até ao momento ainda não há informações sobre eventuais vítimas.De acordo com a, os três edifícios atingidos situam-se na 16.ª e 15.ª Avenida.Foram muitas as imagens partilhadas nas redes sociais que permitiram ver a dimensão das chamas. Muitas delas mostram que a nuvem de fumo que o incêndio provocou podia ser vista a vários quilómetros de distância.De acordo com as autoridades, a Unidade de Incêndio de Newark está agora a investigar a origem deste incêndio.