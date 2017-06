Incêndio na província Huelva obriga à retirada de milhares de pessoas

Foto: Lusa

O fogo começou na localidade de Moguer, perto do parque natural de Donhana, cerca de setenta quilómetros da fronteira com Portugal.



Os relatos avançados pela imprensa espanhola dão conta de uma madrugada de angústia.



O ministerio da Administração Interna espanhol assegura que 2100 pessoas tiveram de abandonar a zona afetada pelos fogos, que estavam a ser instigados pelo forte vento.



Mais de mil e quinhentas estavam alojadas em parques de campismo de Donhana.



No Youtube são já vários os vídeos que mostram o incêndio e as pessoas que estavam no parque de campismo de Mazagón, a fugir do fogo.