Incêndio no leste da Alemanha obriga a evacuar 600 pessoas

Foto: Jens Berger via Reuters

Cerca de 600 pessoas receberam ordens para abandonar as casas devido a um incêndio na região de Brandemburgo, no leste da Alemanha. A circulação ferroviária entre as cidades de Cottbus and Leipzig foi interrompida por causo deste fogo, que já consumiu 800 hectares de floresta.