Incêndio num centro comercial na Rússia faz dezenas de vítimas

25 Mar, 2018, 21:57 / atualizado em 25 Mar, 2018, 22:51 | Mundo

As autoridades admitem dezenas de desaparecidos, incluindo crianças.



"Até ao momento podemos confirmar a morte de 37 pessoas no incêndio do centro comercial em kemerovo", afirmou o Comité de Inquéritos criminais russo, citado pela agência TASS.



A TASS refere ainda fontes do centro de crise montado perto do local do sinistro para referir que haverá 40 crianças entre quase 70 desaparecidos.



Contam-se ainda pelo menos 43 feridos.



O incêndio teve início no quarto andar do edifício Winter Cherry, afirmou ainda o site russo de notícias Sputnik.



Terá começado mais precisamente numa sala com trampolim na zona de brincadeiras das crianças, afirma por seu lado a RT, sem avançar com as possíveis causas.



As autoridades já iniciaram uma investigação. Há rumores de que o centro comercial não tinha sistema de altifalantes nem alertas de incêndio.



Vídeos publicados nas redes sociais mostraram fumo intenso a escapar-se das janelas, e equipas de bombeiros a tentarem evacuar o edifício.



Pelo menos uma pessoa saltou por uma janela para escapar às chamas. Os primeiros relatos admitiam cinco mortos e 35 desaparecidos.Cerca de 1200 metros do telhado e da cobertura na zona dos cinemas colapsaram, afirmam fontes do serviço de emergência. Pelo menos 13 corpos foram encontrados entre os destroços nessa zona, afirmou o vice governador da região de Kemerovo, Vladimir Chernov.Os bombeiros conseguiram retirarar mais de 100 pessoas do local. O centro comercial, aberto em 2013, inclui cinemas, uma sauna, uma sala de, lojas e restaurantes. É um local muito frequentado ao domingo.Cerca de 200 animais que habitavam o jardim zoológico de proximidade instalado no centro, terão perecido devido ao fumo. Entre os animais contavam-se porquinhos da índia, cabras, gatos e ouriços.Mais de 250 bombeiros e equipas de emergência estiveram envolvidos no combate às chamas e no socorro às vítimas.Kemerovo é uma cidade mineira numa zona produtora de carvão a 3,600 quilómetros a leste de Moscovo