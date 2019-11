Incêndios na Austrália provocaram dois mortos

Os bombeiros no estado de Nova Gales do Sul lutam com grandes dificuldades para extinguir vários focos de incêndio.



Ao longo da Sunshine Coast, no estado de Queensland, a polícia ordenou a evacuação total de Tewantin, um bairro que tem cerca de 4.500 habitantes.



Os responsáveis de Nova Gales do Sul falam em situação sem precedentes.