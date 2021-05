Incerteza sobre o local onde cairão hoje os restos de foguetão chinês

A previsão aponta qualquer lugar na faixa de latitude que vai do norte - pouco além de Nova Iorque, Madrid e Pequim - até ao ponto mais a sul do Chile e a cidade de Wellington, na Nova Zelândia. Portugal é também um dos locais onde os detritos espaciais podem cair.



O Ministério das Relações Exteriores da China garante que o perigo é quase nulo.



Esta parte do foguetão chinês tem cerca de 20 toneladas. Fazia parte do corpo principal da nave que serviu para lançar o primeiro módulo da nova estação espacial da China.