Independentista John Swinney eleito primeiro-ministro da Escócia

John Swinney, um veterano que liderou o Partido Nacional Escocês (SNP) entre 2000 e 2004, foi esta terça-feira eleito primeiro-ministro da Escócia com 64 votos dos 129 no Parlamento de Holyrood, em Edimburgo.



Na segunda-feira, John Swinney, de 60 anos, foi nomeado líder do SNP, sucedendo assim a Humza Yousaf, que renunciou ao cargo a semana passada após anunciar a rutura da sua coligação governamental com o partido ecologista Os Verdes.



Os Verdes sentiram-se ofendidos e avançaram para o apoio de uma moção de censura. Antes da votação da moção ocorrer, o primeiro-ministro apresentou a sua demissão.



O presidente da assembleia, Alison Johnstone, vai agora recomendar ao Rei Carlos III que John Swinney seja indigitado chefe de Governo da Escócia.

Swinney é o terceiro primeiro-ministro da Escócia em pouco mais de um ano e o seu futuro à frente do SNP promete ser difícil.



O partido tem estado em turbulência desde que a primeira-ministra Nicola Sturgeon se demitiu abruptamente no ano passado durante uma investigação financeira que resultou em acusações criminais contra o seu marido, Peter Murrell, que era o diretor executivo do partido. Na altura, Swinney atuava como vice-primeiro-ministro, mas demitiu-se quando Sturgeon deixou o cargo.



O novo primeiro-ministro escocês já prometeu trabalhar pela "unidade" e governar num espírito de "compromisso", reiterando a luta pela independência.



Swinney adiantou ainda que pretende concentrar-se na "economia, no emprego, no custo de vida", bem como no sistema de saúde, na educação e na crise climática. Reiterou a ambição de ver a Escócia tornar-se independente e comprometeu-se a "convencer as pessoas" com "respeito e cortesia".



A batalha pela independência está atualmente num impasse depois de o Supremo Tribunal do Reino Unido ter decidido, no final de 2022, que só o Governo britânico poderia autorizar um novo referendo. Na votação de 2014, o "não" à independência venceu com 55%.



O Parlamento escocês é responsável por muitos domínios, incluindo a saúde e a educação, enquanto os assuntos externos e a defesa são da responsabilidade de Londres.



