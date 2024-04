Primeiro-ministro da Escócia demite-se dias antes de moção de censura

Foto: Jeff J Mitchell - Pool via Reuters

A correspondente da RTP no Reino Unido, Rosário Salgueiro, explica que Yousaf tinha uma coligação estável com o partido ecologista Os Verdes desde o ano passado, quando assumiu o Governo.



Na quinta-feira, porém, anunciou a rutura dessa coligação, dizendo precisar de maior liberdade para executar as suas propostas.



Os Verdes sentiram-se ofendidos e avançaram para o apoio de uma moção de censura agendada para o final desta semana. Antes de tal acontecer, o primeiro-ministro decidiu demitir-se.



Esta semana é também importante para a sobrevivência política do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, cujo executivo volta a estar em tensão diplomática com um país da União Europeia por causa da imigração.