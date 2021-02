Índia e Paquistão concordam com interrupção de hostilidades em Caxemira

De acordo com um comunicado militar do Paquistão, a decisão foi acertada entre os diretores-gerais de operações militares do lado da Índia e também do Paquistão, tendo os dois lados comunicado através de uma linha direta esta quinta-feira de manhã. O novo acordo vigora a partir da meia-noite de sexta-feira.







“Ambos os lados concordaram em cumprir estritamente todos os acordos, entendimentos e cessar de disparos ao longo da linha de controlo e em todos os restantes setores a partir da meia-noite”, lê-se no comunicado.





Acrescenta ainda que as negociações ocorreram “numa atmosfera franca e cordial” entre os exércitos dos dois países.





O mencionado cessar-fogo está em vigor desde 2003, mas tem sido frequentemente transgredido pelas duas partes ao longo dos últimos anos, com projéteis, morteiros e disparos ao longo da Linha de Controlo, que divide a Caxermira administrada por Índia e Paquistão, dois países com armas nucleares e que continuam envolvidos num conflito latente.







Mehbooba Mufti, ex-ministro da região de Caxemira na zona administrada pela Índia, considera que este é um passo importante para que os dois países possam iniciar um diálogo político que traga paz à região.







“As violações de cessar-fogo criam uma enorme destruição. Vemos pessoas a serem mortas todos os dias, sejam polícias, militares, rebeldes ou civis. É preciso acabar com este derramamento de sangue”, salientou, em declarações à Al Jazeera.





No entanto, face às hostilidades dos últimos anos, há pouca esperança neste novo compromisso com o cessar-fogo. Só em 2020, houve pelo menos 28 mortos e 257 feridos na zona de Caxemira administrada pelo Paquistão.







De acordo com o Ministério paquistanês dos Negócios Estrangeiros, o cessar-fogo já foi violado pelas autoridades indianas por 175 vezes desde 1 de janeiro de 2021, tendo ficado feridos oito civis.







Já o Ministério indiano do Interior acusou o Paquistão de violar o cessar-fogo pelo menos por 5.133 vezes, o que resultou na morte de 22 civis e 24 soldados, bem como 197 feridos.







“A ausência de vontade política é o problema de ambos os lados. (…) E o problema é que isto já foi feito anteriormente, já foram estruturadas conversas diretas, adotámos medidas de construção de confiança, e”, sublinha Parvin Sawhney, especialista em segurança, em declarações à