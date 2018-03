Partilhar o artigo Índios venezuelanos sobrevivem em más condições na fronteira do Brasil Imprimir o artigo Índios venezuelanos sobrevivem em más condições na fronteira do Brasil Enviar por email o artigo Índios venezuelanos sobrevivem em más condições na fronteira do Brasil Aumentar a fonte do artigo Índios venezuelanos sobrevivem em más condições na fronteira do Brasil Diminuir a fonte do artigo Índios venezuelanos sobrevivem em más condições na fronteira do Brasil Ouvir o artigo Índios venezuelanos sobrevivem em más condições na fronteira do Brasil

Tópicos:

Pacaraima, Waraos,