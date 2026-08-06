Infantino pede desculpa por erros, mas mantém presidência da FIFA

A UEFA, entidade máxima do futebol europeu, afirmou no fim de semana que perdeu a confiança em Infantino, classificando a proposta da FIFA Forward Enterprise (FFE) como um "acordo obscuro, feito nos bastidores".

Infantino e Grafstrom foram fotografados a assistir juntos a um jogo da Taça das Nações Africanas Feminina em Rabat após a reunião.

Apoio interno após mais críticas

"Infantino degradou o cargo que prometeu elevar. É tarde demais para salvar a sua dignidade, mas não é tarde demais para salvar o futebol", afirmou Luís Figo.

Infantino, de 56 anos, foi nomeado como nono presidente da história da FIFA em 2016, ao derrotar três adversários nas urnas, para suceder ao suíço Joseph Blatter, que renunciou ao cargo um ano antes e foi impedido de participar nas atividades do organismo até 2027, após enfrentar acusações de fraude e corrupção, das quais seria absolvido de forma definitiva pela justiça helvética em 2025.



UEFA perdeu confiança em Infantino



Fora da Europa, até agora apenas a Jordânia — uma das poucas associações-membro (entre as 211) que não assinou uma carta de apoio à reeleição de Infantino antes desta controvérsia — apelou publicamente à sua saída.



De acordo com as regras da FIFA, o voto de San Marino, cuja seleção masculina ocupa a 211ª e última posição do ranking mundial, tem o mesmo peso que o de campeões do mundo como o Brasil, a Alemanha, a Argentina e a Espanha.

Como pode Infantino reverter esta situação?



Não só pela imagem negativa que tal movimento causaria, mas também pelo facto de ter sido mantido em segredo de outros membros importantes da hierarquia da FIFA e de que o beneficiário do acordo seria Joshua Kushner — irmão de Jared Kushner, genro de Trump.

É provável que outros nos corredores do poder da FIFA também se tenham mantido em silêncio.





c/agências

Infantino convocou os membros do conselho de administração da FIFA para uma reunião em Rabat, na quarta-feira, após críticas crescentes às suas propostas. A entidade máxima do futebol mundial divulgou um comunicado de apoio quatro horas após o final da reunião.Num memorando interno enviado aos responsáveis da FIFA na terça-feira, escreveu que a situação é "uma série de acontecimentos tristes e repreensíveis".Infantino e Grafstrom enviaram ainda uma carta assinada aos vice-presidentes, ao conselho e às 211 associações-membro da FIFA, na qual se desculpam "sinceramente" pelos erros cometidos e se comprometem a "não os repetir".A FIFA afirmou que, durante a reunião de quarta-feira, os "erros" referentes à FFE foram "reconhecidos", e que "não era intenção" que o conselho e as associações-membro da FIFA "se sentissem excluídos do processo e que o processo deveria ter sido conduzido de forma diferente".No entanto, o comunicado afirmou ainda que a organização "não tolerará mais nenhum ataque à sua integridade, boa governação e devido processo legal e tomará todas as medidas necessárias para proteger e salvaguardar o seu nome e reputação".Anteriormente, a FIFA negou uma notícia dode que Infantino teria prometido a Marrocos receber a final do Mundial de 2030 em troca do seu apoio.A FIFA afirmou que se tratava de uma alegação "falsa e enganadora" e que a decisão sobre onde acolher a final, com o torneio a ser também acolhido por Espanha e Portugal, será tomada "em tempo oportuno"Infantino espera que isto comece a colocar um ponto final à mais recente, e talvez a maior, polémica que tem marcado os seus 10 anos de mandato.No entanto, esta demonstração de apoio dos executivos da FIFA surgiu após mais críticas contundentes ao suíço.O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, cujo país recebeu o recente Mundial com os Estados Unidos e o México, disse já não ter confiança em Infantino.Mas Infantino, de 56 anos, parece determinado a lutar pela reeleição para um quarto mandato.Um candidato precisa de 106 votos dos 211 membros da FIFA para vencer.Infantino anunciou a recandidatura à presidência da FIFA em maio, num Congresso realizado antes do Mundial2026, que se disputou entre Estados Unidos, México e Canadá e foi conquistado pela campeã europeia Espanha.Depois de completar o remanescente do derradeiro mandato de Blatter, o antigo secretário-geral da UEFA concorreu sem oposição em 2019 e 2023 e foi eleito por aclamação nesses dois escrutínios, unanimidade que ficou em risco na semana passada, com a proposta de um modelo de comercialização dos Mundiais a ser retirada no sábado, quatro dias depois do anúncio., pelo que o ítalo-suíço, alvo de inúmeras controvérsias, sobretudo nos últimos meses, pode liderar o organismo aquando do próximo Campeonato do Mundo, a realizar em Portugal, Espanha e Marrocos.No fim de semana, o organismo máximo do futebol europeu afirmou ter perdido a confiança na liderança de Infantino e ameaçou processar a FIFA.A FIFA afirmou ainda que, embora "tenham sido cometidos erros, tudo o que foi feito foi realizado em total conformidade com o regulamento da FIFA". Acrescentou que considera os resultados... A reunião vai "reforçar a governação da FIFA" e "restaurar a confiança na organização".É pouco provável que tais declarações e a aprovação de um grupo de executivos consigam acalmar a ira da UEFA, que tem reagido rapidamente a cada reviravolta desde que surgiu o plano FFE de Infantino.Desde que Infantino mudou de posição, apenas a Concacaf, enquanto confederação, criticou o presidente da FIFA. Mas, ao contrário da UEFA, não chegou ao ponto de declarar que tinha perdido a confiança nele.Embora a confederação asiática tenha rejeitado o plano, não houve qualquer declaração oficial desde que Infantino o abandonou.A lista de países que manifestaram apoio é muito mais extensa — é certo, provenientes da base de poder consolidada de Infantino na Ásia e em África.Nos últimos dias, Egito, Marrocos, Níger, Mauritânia, República Democrática do Congo e Filipinas declararam apoio a Infantino.O Catar, anfitrião do Mundial de 2022, o Kuwait, o Líbano, o Sri Lanka, e a Indonésia também declararam a sua lealdade a Infantino, apesar da postura crítica da AFC.Estes países beneficiaram de financiamento através do programa FIFA Forward de Infantino, precursor do FFE, na ordem dos oito milhões de dólares (6.930 euros) a cada ciclo de três anos., mas com maior transparência e reformas.Todas as outras polémicas recentes não conseguiram abalar Infantino — desde a forma como a Arábia Saudita ganhou o direito de receber o Mundial de 2034, passando pelo Prémio da Paz da FIFA atribuído ao presidente dos EUA, Donald Trump, até à fuga de Folarin Balogun à suspensão no Mundial.Desta vez, a tentativa de vender uma parte dos direitos comerciais e de venda de bilhetes das competições da FIFA foi demais para muitos.Carlos Cordeiro, principal conselheiro de Infantino para a estratégia global e governação, demitiu-se do cargo em protesto contra o plano.