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Infantino pede desculpa por erros, mas mantém presidência da FIFA
Gianni Infantino pediu desculpa pelos "erros" que cometeu nos seus polémicos planos de vender participações em concursos a investidores privados, mas vai manter-se presidente da FIFA depois de receber o apoio dos membros do conselho de administração da Federação Internacional de Futebol numa reunião em Marrocos.
Infantino convocou os membros do conselho de administração da FIFA para uma reunião em Rabat, na quarta-feira, após críticas crescentes às suas propostas. A entidade máxima do futebol mundial divulgou um comunicado de apoio quatro horas após o final da reunião.
A UEFA, entidade máxima do futebol europeu, afirmou no fim de semana que perdeu a confiança em Infantino, classificando a proposta da FIFA Forward Enterprise (FFE) como um "acordo obscuro, feito nos bastidores". Muitas críticas vieram de dentro da FIFA, incluindo do secretário-geral Mattias Grafstrom, que esteve presente na reunião de quarta-feira. Num memorando interno enviado aos responsáveis da FIFA na terça-feira, escreveu que a situação é "uma série de acontecimentos tristes e repreensíveis".
No entanto, num comunicado divulgado após a reunião, Grafstrom e a direção "reafirmaram o seu total apoio" a Infantino como presidente.
Infantino e Grafstrom enviaram ainda uma carta assinada aos vice-presidentes, ao conselho e às 211 associações-membro da FIFA, na qual se desculpam "sinceramente" pelos erros cometidos e se comprometem a "não os repetir".
Infantino e Grafstrom foram fotografados a assistir juntos a um jogo da Taça das Nações Africanas Feminina em Rabat após a reunião.Infantino tinha oferecido 40 milhões de dólares (cerca de 34.650 euros) a todas as associações caso apoiassem uma proposta de investimento privado nos seus torneios, incluindo os Mundiais masculino e feminino, através de uma nova subsidiária, a FFE.
A FIFA afirmou que, durante a reunião de quarta-feira, os "erros" referentes à FFE foram "reconhecidos", e que "não era intenção" que o conselho e as associações-membro da FIFA "se sentissem excluídos do processo e que o processo deveria ter sido conduzido de forma diferente".
A entidade máxima do futebol acrescentou que "reconhece que também foram cometidos erros após a fuga da proposta para os meios de comunicação social" - com o jornal The Times a divulgar a história do plano de Infantino a 28 de julho.
No entanto, o comunicado afirmou ainda que a organização "não tolerará mais nenhum ataque à sua integridade, boa governação e devido processo legal e tomará todas as medidas necessárias para proteger e salvaguardar o seu nome e reputação".
Anteriormente, a FIFA negou uma notícia do The Times de que Infantino teria prometido a Marrocos receber a final do Mundial de 2030 em troca do seu apoio.
A FIFA afirmou que se tratava de uma alegação "falsa e enganadora" e que a decisão sobre onde acolher a final, com o torneio a ser também acolhido por Espanha e Portugal, será tomada "em tempo oportuno"Apoio interno após mais críticasInfantino espera que isto comece a colocar um ponto final à mais recente, e talvez a maior, polémica que tem marcado os seus 10 anos de mandato.
No entanto, esta demonstração de apoio dos executivos da FIFA surgiu após mais críticas contundentes ao suíço.
O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, cujo país recebeu o recente Mundial com os Estados Unidos e o México, disse já não ter confiança em Infantino.
O antigo jogador do Barcelona, Real Madrid e da seleção portuguesa, Luís Figo, que se candidatou à presidência da FIFA contra o antecessor de Infantino, Sepp Blatter, em 2015, antes de desistir, pediu a sua demissão imediata.
"Infantino degradou o cargo que prometeu elevar. É tarde demais para salvar a sua dignidade, mas não é tarde demais para salvar o futebol", afirmou Luís Figo. Mas Infantino, de 56 anos, parece determinado a lutar pela reeleição para um quarto mandato.
Os adversários têm até 18 de novembro para apresentar as suas candidaturas estando a eleição marcada para o Congresso da FIFA em Marrocos, em março de 2027.
Um candidato precisa de 106 votos dos 211 membros da FIFA para vencer.
Infantino anunciou a recandidatura à presidência da FIFA em maio, num Congresso realizado antes do Mundial2026, que se disputou entre Estados Unidos, México e Canadá e foi conquistado pela campeã europeia Espanha.
O advogado pode chegar aos 15 anos no cargo, caso seja reconduzido e permaneça em funções até 2031, sendo que perdeu o apoio de algumas federações nos últimos dias, principalmente europeias, e tem sido criticado.
Infantino, de 56 anos, foi nomeado como nono presidente da história da FIFA em 2016, ao derrotar três adversários nas urnas, para suceder ao suíço Joseph Blatter, que renunciou ao cargo um ano antes e foi impedido de participar nas atividades do organismo até 2027, após enfrentar acusações de fraude e corrupção, das quais seria absolvido de forma definitiva pela justiça helvética em 2025.
Depois de completar o remanescente do derradeiro mandato de Blatter, o antigo secretário-geral da UEFA concorreu sem oposição em 2019 e 2023 e foi eleito por aclamação nesses dois escrutínios, unanimidade que ficou em risco na semana passada, com a proposta de um modelo de comercialização dos Mundiais a ser retirada no sábado, quatro dias depois do anúncio.
Segundo os estatutos da FIFA, o primeiro triénio da presidência de Infantino não conta para o limite de 12 anos, pelo que o ítalo-suíço, alvo de inúmeras controvérsias, sobretudo nos últimos meses, pode liderar o organismo aquando do próximo Campeonato do Mundo, a realizar em Portugal, Espanha e Marrocos.UEFA perdeu confiança em Infantino No fim de semana, o organismo máximo do futebol europeu afirmou ter perdido a confiança na liderança de Infantino e ameaçou processar a FIFA.
No início desta semana, várias federações-membro – incluindo o País de Gales, com a Inglaterra prestes a seguir o mesmo caminho – retiraram o apoio à sua reeleição.
A FIFA afirmou ainda que, embora "tenham sido cometidos erros, tudo o que foi feito foi realizado em total conformidade com o regulamento da FIFA". Acrescentou que considera os resultados... A reunião vai "reforçar a governação da FIFA" e "restaurar a confiança na organização".
É pouco provável que tais declarações e a aprovação de um grupo de executivos consigam acalmar a ira da UEFA, que tem reagido rapidamente a cada reviravolta desde que surgiu o plano FFE de Infantino.
Desde a rejeição inicial do FFE, passando pelo momento crucial em que todas as 55 associações-membro ameaçaram boicotar as competições da FIFA, até ao voto de desconfiança efetivo.
Desde que Infantino mudou de posição, apenas a Concacaf, enquanto confederação, criticou o presidente da FIFA. Mas, ao contrário da UEFA, não chegou ao ponto de declarar que tinha perdido a confiança nele.
Embora a confederação asiática tenha rejeitado o plano, não houve qualquer declaração oficial desde que Infantino o abandonou.
A UEFA tem muito poder, mas não consegue, realisticamente, derrubar Infantino sozinha. Necessita de mais apoio global.
Fora da Europa, até agora apenas a Jordânia — uma das poucas associações-membro (entre as 211) que não assinou uma carta de apoio à reeleição de Infantino antes desta controvérsia — apelou publicamente à sua saída.
A lista de países que manifestaram apoio é muito mais extensa — é certo, provenientes da base de poder consolidada de Infantino na Ásia e em África.
Nos últimos dias, Egito, Marrocos, Níger, Mauritânia, República Democrática do Congo e Filipinas declararam apoio a Infantino.
O Catar, anfitrião do Mundial de 2022, o Kuwait, o Líbano, o Sri Lanka, e a Indonésia também declararam a sua lealdade a Infantino, apesar da postura crítica da AFC.
De acordo com as regras da FIFA, o voto de San Marino, cuja seleção masculina ocupa a 211ª e última posição do ranking mundial, tem o mesmo peso que o de campeões do mundo como o Brasil, a Alemanha, a Argentina e a Espanha.
Estes países beneficiaram de financiamento através do programa FIFA Forward de Infantino, precursor do FFE, na ordem dos oito milhões de dólares (6.930 euros) a cada ciclo de três anos.
A UEFA precisa de encontrar uma forma de persuadir estes países de que outro candidato presidencial pode oferecer os mesmos programas financeiros, mas com maior transparência e reformas.
Como pode Infantino reverter esta situação? Todas as outras polémicas recentes não conseguiram abalar Infantino — desde a forma como a Arábia Saudita ganhou o direito de receber o Mundial de 2034, passando pelo Prémio da Paz da FIFA atribuído ao presidente dos EUA, Donald Trump, até à fuga de Folarin Balogun à suspensão no Mundial.
Desta vez, a tentativa de vender uma parte dos direitos comerciais e de venda de bilhetes das competições da FIFA foi demais para muitos.
Não só pela imagem negativa que tal movimento causaria, mas também pelo facto de ter sido mantido em segredo de outros membros importantes da hierarquia da FIFA e de que o beneficiário do acordo seria Joshua Kushner — irmão de Jared Kushner, genro de Trump.
Por isso, Infantino precisava de reconstruir pontes com os seus aliados mais próximos, não apenas com as 211 federações nacionais.
Carlos Cordeiro, principal conselheiro de Infantino para a estratégia global e governação, demitiu-se do cargo em protesto contra o plano.
Outros críticos optaram por não apresentar as suas demissões, como Grafstrom, o responsável pelo desenvolvimento global do futebol, Arsène Wenger, e o diretor de operações, Kevin Lamour.
A UEFA, entidade máxima do futebol europeu, afirmou no fim de semana que perdeu a confiança em Infantino, classificando a proposta da FIFA Forward Enterprise (FFE) como um "acordo obscuro, feito nos bastidores". Muitas críticas vieram de dentro da FIFA, incluindo do secretário-geral Mattias Grafstrom, que esteve presente na reunião de quarta-feira. Num memorando interno enviado aos responsáveis da FIFA na terça-feira, escreveu que a situação é "uma série de acontecimentos tristes e repreensíveis".
No entanto, num comunicado divulgado após a reunião, Grafstrom e a direção "reafirmaram o seu total apoio" a Infantino como presidente.
Infantino e Grafstrom enviaram ainda uma carta assinada aos vice-presidentes, ao conselho e às 211 associações-membro da FIFA, na qual se desculpam "sinceramente" pelos erros cometidos e se comprometem a "não os repetir".
Infantino e Grafstrom foram fotografados a assistir juntos a um jogo da Taça das Nações Africanas Feminina em Rabat após a reunião.Infantino tinha oferecido 40 milhões de dólares (cerca de 34.650 euros) a todas as associações caso apoiassem uma proposta de investimento privado nos seus torneios, incluindo os Mundiais masculino e feminino, através de uma nova subsidiária, a FFE.
A FIFA afirmou que, durante a reunião de quarta-feira, os "erros" referentes à FFE foram "reconhecidos", e que "não era intenção" que o conselho e as associações-membro da FIFA "se sentissem excluídos do processo e que o processo deveria ter sido conduzido de forma diferente".
A entidade máxima do futebol acrescentou que "reconhece que também foram cometidos erros após a fuga da proposta para os meios de comunicação social" - com o jornal The Times a divulgar a história do plano de Infantino a 28 de julho.
No entanto, o comunicado afirmou ainda que a organização "não tolerará mais nenhum ataque à sua integridade, boa governação e devido processo legal e tomará todas as medidas necessárias para proteger e salvaguardar o seu nome e reputação".
Anteriormente, a FIFA negou uma notícia do The Times de que Infantino teria prometido a Marrocos receber a final do Mundial de 2030 em troca do seu apoio.
A FIFA afirmou que se tratava de uma alegação "falsa e enganadora" e que a decisão sobre onde acolher a final, com o torneio a ser também acolhido por Espanha e Portugal, será tomada "em tempo oportuno"Apoio interno após mais críticasInfantino espera que isto comece a colocar um ponto final à mais recente, e talvez a maior, polémica que tem marcado os seus 10 anos de mandato.
No entanto, esta demonstração de apoio dos executivos da FIFA surgiu após mais críticas contundentes ao suíço.
O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, cujo país recebeu o recente Mundial com os Estados Unidos e o México, disse já não ter confiança em Infantino.
O antigo jogador do Barcelona, Real Madrid e da seleção portuguesa, Luís Figo, que se candidatou à presidência da FIFA contra o antecessor de Infantino, Sepp Blatter, em 2015, antes de desistir, pediu a sua demissão imediata.
"Infantino degradou o cargo que prometeu elevar. É tarde demais para salvar a sua dignidade, mas não é tarde demais para salvar o futebol", afirmou Luís Figo. Mas Infantino, de 56 anos, parece determinado a lutar pela reeleição para um quarto mandato.
Os adversários têm até 18 de novembro para apresentar as suas candidaturas estando a eleição marcada para o Congresso da FIFA em Marrocos, em março de 2027.
Um candidato precisa de 106 votos dos 211 membros da FIFA para vencer.
Infantino anunciou a recandidatura à presidência da FIFA em maio, num Congresso realizado antes do Mundial2026, que se disputou entre Estados Unidos, México e Canadá e foi conquistado pela campeã europeia Espanha.
O advogado pode chegar aos 15 anos no cargo, caso seja reconduzido e permaneça em funções até 2031, sendo que perdeu o apoio de algumas federações nos últimos dias, principalmente europeias, e tem sido criticado.
Infantino, de 56 anos, foi nomeado como nono presidente da história da FIFA em 2016, ao derrotar três adversários nas urnas, para suceder ao suíço Joseph Blatter, que renunciou ao cargo um ano antes e foi impedido de participar nas atividades do organismo até 2027, após enfrentar acusações de fraude e corrupção, das quais seria absolvido de forma definitiva pela justiça helvética em 2025.
Depois de completar o remanescente do derradeiro mandato de Blatter, o antigo secretário-geral da UEFA concorreu sem oposição em 2019 e 2023 e foi eleito por aclamação nesses dois escrutínios, unanimidade que ficou em risco na semana passada, com a proposta de um modelo de comercialização dos Mundiais a ser retirada no sábado, quatro dias depois do anúncio.
Segundo os estatutos da FIFA, o primeiro triénio da presidência de Infantino não conta para o limite de 12 anos, pelo que o ítalo-suíço, alvo de inúmeras controvérsias, sobretudo nos últimos meses, pode liderar o organismo aquando do próximo Campeonato do Mundo, a realizar em Portugal, Espanha e Marrocos.UEFA perdeu confiança em Infantino No fim de semana, o organismo máximo do futebol europeu afirmou ter perdido a confiança na liderança de Infantino e ameaçou processar a FIFA.
No início desta semana, várias federações-membro – incluindo o País de Gales, com a Inglaterra prestes a seguir o mesmo caminho – retiraram o apoio à sua reeleição.
A FIFA afirmou ainda que, embora "tenham sido cometidos erros, tudo o que foi feito foi realizado em total conformidade com o regulamento da FIFA". Acrescentou que considera os resultados... A reunião vai "reforçar a governação da FIFA" e "restaurar a confiança na organização".
É pouco provável que tais declarações e a aprovação de um grupo de executivos consigam acalmar a ira da UEFA, que tem reagido rapidamente a cada reviravolta desde que surgiu o plano FFE de Infantino.
Desde a rejeição inicial do FFE, passando pelo momento crucial em que todas as 55 associações-membro ameaçaram boicotar as competições da FIFA, até ao voto de desconfiança efetivo.
Desde que Infantino mudou de posição, apenas a Concacaf, enquanto confederação, criticou o presidente da FIFA. Mas, ao contrário da UEFA, não chegou ao ponto de declarar que tinha perdido a confiança nele.
Embora a confederação asiática tenha rejeitado o plano, não houve qualquer declaração oficial desde que Infantino o abandonou.
A UEFA tem muito poder, mas não consegue, realisticamente, derrubar Infantino sozinha. Necessita de mais apoio global.
Fora da Europa, até agora apenas a Jordânia — uma das poucas associações-membro (entre as 211) que não assinou uma carta de apoio à reeleição de Infantino antes desta controvérsia — apelou publicamente à sua saída.
A lista de países que manifestaram apoio é muito mais extensa — é certo, provenientes da base de poder consolidada de Infantino na Ásia e em África.
Nos últimos dias, Egito, Marrocos, Níger, Mauritânia, República Democrática do Congo e Filipinas declararam apoio a Infantino.
O Catar, anfitrião do Mundial de 2022, o Kuwait, o Líbano, o Sri Lanka, e a Indonésia também declararam a sua lealdade a Infantino, apesar da postura crítica da AFC.
De acordo com as regras da FIFA, o voto de San Marino, cuja seleção masculina ocupa a 211ª e última posição do ranking mundial, tem o mesmo peso que o de campeões do mundo como o Brasil, a Alemanha, a Argentina e a Espanha.
Estes países beneficiaram de financiamento através do programa FIFA Forward de Infantino, precursor do FFE, na ordem dos oito milhões de dólares (6.930 euros) a cada ciclo de três anos.
A UEFA precisa de encontrar uma forma de persuadir estes países de que outro candidato presidencial pode oferecer os mesmos programas financeiros, mas com maior transparência e reformas.
Como pode Infantino reverter esta situação? Todas as outras polémicas recentes não conseguiram abalar Infantino — desde a forma como a Arábia Saudita ganhou o direito de receber o Mundial de 2034, passando pelo Prémio da Paz da FIFA atribuído ao presidente dos EUA, Donald Trump, até à fuga de Folarin Balogun à suspensão no Mundial.
Desta vez, a tentativa de vender uma parte dos direitos comerciais e de venda de bilhetes das competições da FIFA foi demais para muitos.
Não só pela imagem negativa que tal movimento causaria, mas também pelo facto de ter sido mantido em segredo de outros membros importantes da hierarquia da FIFA e de que o beneficiário do acordo seria Joshua Kushner — irmão de Jared Kushner, genro de Trump.
Por isso, Infantino precisava de reconstruir pontes com os seus aliados mais próximos, não apenas com as 211 federações nacionais.
Carlos Cordeiro, principal conselheiro de Infantino para a estratégia global e governação, demitiu-se do cargo em protesto contra o plano.
Outros críticos optaram por não apresentar as suas demissões, como Grafstrom, o responsável pelo desenvolvimento global do futebol, Arsène Wenger, e o diretor de operações, Kevin Lamour.
É provável que outros nos corredores do poder da FIFA também se tenham mantido em silêncio.
c/agências
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