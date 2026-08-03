Pressão sobre Gianni Infantino aumenta com oposição de membros da UEFA

UEFA ameaça com tribunal









C/agências

A UEFA já tinha anunciado no fim-de-semana que Gianni Infantino perdeu a confiança do organismo que tutela o futebol europeu, poucas horas depois de o presidente da FIFA ter recuado na proposta de entrada de investidores privados.E já há movimentações nesse sentido:Decisão anunciada esta segunda-feira, ao mesmo tempo que a UEFA ameaça o presidente da FIFA judicialmente, advertindo-o de que não pode destruir documentos sobre o plano de venda do Campeonato Mundial.A Federação Galesa de Futebol confirmou à, em comunicado,", declarou a federação. "Não priorizar os melhores interesses do futebol é uma falha que não podemos aceitar”.A posição de Gianni Infantino como presidente da FIFA parece insustentável após o plano falhado de vender uma participação nos direitos comerciais do Mundial, disse no domingo o responsável pelas ligas profissionais de futebol da Europa.divulgou uma carta enviada pela própria UEFA a Gianni Infantino, na passada sexta-feira, na qual deixava claro que estava "ativamente a considerar medidas legais, arbitrais e/ou queixas reguladoras"."A UEFA - assim como outras confederações, federações-membro da FIFA e 'stakeholders' do futebol - condenaram veementemente o plano da FFE nos mais fortes termos como sendo fundamentalmente incompatível com a devida governação do futebol.A posição de Gianni Infantino está insustentável, depois da polémica global causada pela tão badalada proposta de criação da FIFA Forward Enterprise (FFE), subsidiária que seria aberta a investimento privado e que teria como objetivo concentrar as operações comerciais das provas organizadas pelo organismo (entre elas, o Campeonato do Mundo). Projeto imediatamente chumbado pela UEFA, CONCACAF e AFC e começa mesmo a ficar em causa a reeleição na presidência da FIFA.