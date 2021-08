Infeções com a variante Delta explodem no Brasil

Dados do Instituto Fiocruz revelam que a variante Delta aumentou de 2,3 por cento em junho para 23,6 em julho.”, afirmou Miguel Nicolelis em entrevista aos Jornalistas Livres , no passado dia 13 de agosto.“Oda segunda vaga no Brasil recuou com o mar apenas para ganhar energia, e essa energia vai de alguma forma reproduzir o que está a acontecer noutros países. Enquanto o mundo inteiro está com uma explosão dos casos com a variante Delta, nós estamos a aguardar que isso aconteça no Brasil”, acrescentou.. Apesar de os números estarem a decrescer nos últimos tempos, o país continua a registar médias diárias muito altas de mais de 28 mil infeções e 800 mortes.. “É surreal. Há uma incógnita entre duas variantes: a Gamma, que é brasileira, e a Delta, que chegou da Índia. Se a Delta explodir no Rio de Janeiro, é difícil segurar o pico de uma terceira vaga, pela densidade populacional e o fim do isolamento social em Estados próximos como São Paulo”.O cientista descreve a atual situação da pandemia no Brasil como “uma disputa entre a variante Gamma e a variante Delta”. Mas, “essa luta está a ser vencida pela Delta, como era de esperar”.