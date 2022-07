Inglaterra. Autoridades preparam-se para declarar seca no país

Um inverno seco que está a alertar as autoridades. Com a seca que se vive em Inglaterra, os agricultores vão receber um aviso para não regar colheitas, o que está a lançar o pânico no setor. Os reservatórios estão em baixo em algumas partes de Inglaterra, face ao nível de chuva menor do que o habitual.Na última terça-feira, o grupo da Agência Ambiental para a Seca, que junta associações de agricultores, especialistas em ambiente e representantes do governo, reuniu-se para discutir uma resposta a esta crise. A reunião estava agendada para outubro mas foi antecipada face às condições climáticas severas que o país atravessa.Harvey Bradshaw, da agência, apontou para já a medidas para restringir o uso de água: “Todos podemos fazer a nossa parte para reduzir o consumo desnecessário” numa altura em que o nível dos rios está excecionalmente baixo.Para conseguir um nível baixo no uso da água, as autoridades estão a pedir aos cidadãos que tomem duches em vez de banhos e para não gastarem água em regas nos jardins das suas casas.De acordo com o Guardian , o diretor do organismo que regula a água no Reino Unido disse que as empresas de gestão de água - face a uma situação inédita desde a década de 70 - apuraram planos detalhados para gerir os recursos hídricos e “estão a fazer tudo o que podem, incluindo trabalho conjunto com o governo e reguladores, para minimizar as restrições à água e assegurar a fluidez dos rios”.Foi ainda criada uma campanha () para divulgar informações e consciencializar a população. No entanto, muitos são os que apontam que a maioria do desperdício de água não é doméstico, vindo antes de desperdícios em infraestruturas de água em estado obsoleto. Cerca de três mil milhões de litros serão perdidos todos os dias em Inglaterra e no País de Gales.Jim McMahon, secretário de Estado do Ambiente do governo sombra trabalhista, afirmou que “os conservadores estão à frente desta crise num sistema de água negligenciado incapaz de satisfazer a procura. Este sistema envelhecido está a chegar a um ponto de não retorno. Não podemos continuar como estamos, com o equivalente em litros de mais de 1200 piscinas olímpicas a serem perdidos e os conservadores a permitirem que empresas de água despejem esgotos para os nossos rios e águas costeiras”.“É um abandono do poder governamental, que se recusa a ouvir os apelos dos trabalhistas para aumentarem as multas às empresas de água e escrutinar de forma efetiva a sua atividade”.Um exemplo de como a Inglaterra tem tido tempo pouco chuvoso vem da região do sudoeste do país, que teve apenas 16 por cento de chuva este ano. Nas regiões de Somerset e Dorset houve menos de um milímetro de chuva, uma escassez de água que está a levar os agricultores ao desespero.