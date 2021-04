Inglaterra reabre comércio, mas Escócia mantém confinamento

Desde o início do ano que milhares de comerciantes estavam encerrados altura em que o Reino Unido entrava no terceiro confinamento. Depois de três meses, o comércio não essencial abre as portas em Inglaterra e no País de Gales, mas não na Escócia que terá de aguardar até 26 de Abril.