"INO-4800": A vacina que poderá travar a propagação do coronavírus

O laboratório da farmacêutica Inovio, na cidade californiana de San Diego, é neste momento um dos locais onde a receita para a vacina está a ser desenvolvida.O facto de as autoridades chinesas terem sido rápidas a divulgar o código genético do vírus ajudou os cientistas a determinar a origem do mesmo, as mutações que pode sofrer à medida que o surto se desenvolve e a perceber a melhor forma de proteger a população mundial do contágio.“Assim que a China forneceu a sequência de ADN do vírus, conseguimos colocá-lo na tecnologia dos nossos computadores do laboratório e desenvolver o protótipo de uma vacina em apenas três horas”, explicou à BBC Kate Broderick, vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da Inovio.Se a cronologia prevista pela Inovio se confirmar, esta será a vacina mais rapidamente desenvolvida e testada num cenário de surto.Da última vez que um vírus semelhante emergiu, em 2002 – a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) -, a China demorou a partilhar informações com o mundo, pelo que o surto já estava perto do fim quando uma vacina foi desenvolvida.

Como funciona a vacina?

A equipa responsável pelo desenvolvimento da vacina está a utilizar uma nova tecnologia de ADN para o efeito e encontra-se a colaborar com uma empresa de biotecnologia Pequim., organismo capaz de produzir doenças infecciosas aos seus hospedeiros, explicou a responsável da farmacêutica norte-americana.“Depois, utilizamos as células do próprio paciente como uma fábrica para a vacina, fortalecendo os mecanismos de resposta naturais do corpo”.O trabalho deste e de outros laboratórios está a ser financiado pela Coligação para Inovações de Preparação para Epidemias (CEPI, na sigla original), uma organização não-governamental que apoia o desenvolvimento de vacinas que previnam surtos., explicou Melanie Saville, uma das diretoras desta organização, que foi criada depois do surto de ébola na África Ocidental.A Organização Mundial da Saúde, uma das entidades que estão a coordenar esta procura global por uma vacina que combata o coronavírus, frisa que“Os especialistas vão considerar vários critérios, incluindo a segurança da vacina, as respostas imunológicas e a disponibilidade dos laboratórios para fabricarem doses suficientes no tempo necessário”, explicou a OMS.