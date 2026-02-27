Inquérito do Congresso. Bill Clinton voou no avião de Epstein pelo menos 27 vezes

Hillary Clinton questionada









Levantando o véu, o republicano revelou que a ex-secretária de Estado remeteu por uma dúzia de vezes as respostas para Bill Clinton. O líder da comissão disse esperar que a transcrição da entrevista à antiga candidata presidencial democrata seja publicada nas próximas horas, "ainda esta sexta-feira ou o mais tardar amanhã".





Após referir que este é um dia histórico para o Congresso dos EUA, Comer afirmou que o Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA convocou algumas das "pessoas mais poderosas do mundo" para interrogatório, sobre este caso.



O comité está "empenhado em obter respostas, estamos comprometidos com a transparência", acrescentou. "Vamos continuar a procurar a verdade".

Comer sublinhou ainda que demorou sete meses "para trazer os Clinton" para serem questionados, "mas nós trouxemo-los e estamos ansiosos por fazer muitas perguntas, perguntas que acredito que qualquer veículo de comunicação curioso nos Estados Unidos faria".

Os republicanos tentaram ouvir os Clinton em conjunto mas acabaram por aceitar interroga-los separadamente. Ovnis, Pizzagate e Trump





Após o interrogatório, quinta-feira, Hillary Clinton revelou à imprensa que, entre outras perguntas, os legisladores a questionaram sobre os OVNIs e a teoria da conspiração conhecida como Pizzagate.



Hillary afirmou que a audição foi muito repetitiva e que a comissão perdeu a oportunidade dela prestar um depoimento público como ela tinha solicitado. Hillary e Bill Clinton tentaram durante anos ser ouvidos como quaisquer outras testemunhas inquiridas na investigação e não interrogados pelo deputados. Mudaram a estratégia apenas depois de serem ameaçados de desrespeito do Congresso.





A candidata democrata à presidência, que perdeu para Donald Trump há uma década, sempre afirmou que a sua intimação pelo Comité respondia a motivos políticos por parte dos republicanos.





Precedente





Os democratas referem que a intimação de Bill Clinton abriu um precedente que justifica intimar igualmente Trump, para depor no caso.

"Chegou a altura do presidente responder às perguntas sobre por que razão faltam ficheiros no Departamento de Justiça, por que razão houve um encobrimento na Casa Branca e por que razão o governo continua a chamar esta investigação de farsa", declarou Robert Garcia, o democrata mais importante na comissão sobre Epstein.





Trump tem negado repetidamente qualquer irregularidade em relação ao caso Epstein e afirmou recentemente que foi "totalmente exonerado".



Antes de iniciar o interrogatório, à porta-fechada, o presidente da comissão, o republicano James Comer, afirmou em conferência de imprensa que Clinton voou no avião de Jeffrey Epstein, pelo menos 27 vezes.Referiu também queBill Clinton apareceu várias vezes nos arquivos de Epstein divulgados pelo Departamento de Justiça, incluindo em fotos tiradas na década de 1990 e início dos anos 2000.A presença nos arquivos não indica qualquer irregularidade e Clinton negou ter conhecimento ou envolvimento nos crimes de Epstein, apesar de admitir ter voado no avião do predador sexual.Os deputados do Partido Democrata querem sobretudo