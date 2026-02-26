Em Nova Iorque. Hillary Clinton responde perante congressistas que investigam Jeffrey Epstein

Antes do início da entrevista, a ex-secretária de estado e candidata presidencial democrata publicou na rede X a sua declaração inicial perante os deputados.

Here is my opening statement to the House Oversight and Government Reform Committee today. pic.twitter.com/NZSF2epcI5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 26, 2026

Hillary Clinton exige que o atual presidente republicano, Donald Trump, que a venceu nas eleições de 2025, preste testemunho "sob juramento", perante a comissão de inquérito.





Trump completou recentemente o primeiro ano do seu segundo mandato e o seu nome é mencionado nos ficheiros da investigação a Epstein que têm vindo a ser divulgados pelo Departamento de Justiça.





O republicano reconhece que privou com Epstein publicamente mas que cortou laços e proibiu depois a entrada do presdador em Mar-a-Lago.





Hillary Clinton sempre manteve que nunca conheceu Epstein.





Bil Clinton, o ex-presidente democrata, será entrevistado sexta-feira. Espera-se que os interrogatórios durem várias horas, sobretudo no caso de Bill Clinton.

Reviravolta





Os testemunhos de ambos serão ouvidos no Centro de Artes Performativas de Chappaqua, Nova Iorque, onde residem os Clinton, para evitar a indignidade de um ex-presidente ser interrogado no Congresso. O ex-casal presidencial norte-americano resistiu durante anos a responder a questões sobre a sua relação com o abusador sexual, alegando que eram politicamente motivadas pelo Partido Republicano. Ambos só concordaram em cooperar para evitar eventuais processos por desrespeito ao Congresso.





Os seus testemunhos vão ser gravados em vídeo e divulgados poucos dias depois, de acordo com a equipa republicana da comissão.





Ambos serão acompanhados pelos seus advogados, David Kendall e Cheryl Mills, que têm trabalhado minuciosamente na recuperação das memórias do casal e na definição dos detalhes sobre os temas que poderão ser abordados durante o interrogatório.

"Ninguém está a acusar os Clinton de qualquer irregularidade", disse o deputado republicano James Comer, que preside à comissão. "Simplesmente, temos muitas perguntas".



De acordo com a CNN, citando uma fonte familiarizada com o processo, os Clinton e os membros da Comissão de Supervisão da Câmara concordaram com cinco tópicos para os depoimentos.



Vão responder sobre 1) a alegada má gestão da investigação do governo federal a Epstein e Maxwell; 2) as circunstâncias e as investigações subsequentes da morte de Epstein em 2019; 3) as formas como o governo federal poderia combater eficazmente as redes de tráfico sexual; 4) como Epstein e Maxwell procuraram obter favores para proteger as suas atividades ilegais; e 5) possíveis violações das regras de ética relacionadas com as autoridades eleitas.

Bill Clinton viajou 16 vezes no avião de Epstein





Os republicanos pretendiam interrogar os Clinton em conjunto, mas os seus testemunhos separados deverão sublinhar as diferenças potencialmente substanciais entre a informação que os dois poderão oferecer à comissão.





Se Hillary garante a distância, Bill Clinton viajou no avião privado do predador pelo menos 16 vezes, segundo uma análise da CNN, e foi fotografado com mulheres num jacuzzi em ficheiros divulgados pelo Departamento de Justiça. Foi também fotografado com Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Epstein e cúmplice no tráfico de vítimas.





Bill Clinton nunca foi contudo acusado pelas autoridades policiais de qualquer irregularidade relacionada com Epstein, e o seu porta-voz sustenta que o antigo presidente rompeu relações antes da detenção de Epstein por acusações federais em 2019.





Bill tem afirmado que desconhecia quaisquer crimes e deverá manter a declaração.



