Instagram vai reduzir exposição de utilizadores a conteúdo considerado político

As. Depois de ter sido anunciada em fevereiro, a medida da Meta já entrou em vigor masDe acordo com o Guardian , a empresa liderada por Mark Zuckerberg também vai marcar contas e publicações no Facebook que podem apelar na rede social para que o conteúdo não seja considerado político. A explicação é simples:“Se decidir seguir contas que publicam conteúdo político, não queremos importunar o que vêem as publicações mas também não queremos promover ativamente conteúdo político a partir de contas que não seguem”.Esta é umae de censurar informação sobre a guerra entre Israel e Gaza.A empresa tecnológica também foi acusada de causar crispação e polarização, apesar de as conclusões de um estudo sobre as eleições de 2020 dizerem o contrário e que as redes sociais tinham pouco impacto na hora de os votantes tomarem decisões.A decisão da empresa também aparece numa altura em que a Meta está prestes a entrar numa luta judicial com o governo australiano devido à retirada de uma secção de notícias. Os meios de comunicação alegam que não são pagos pelo conteúdo difundido e a empresa de Zuckerberg afirma que apenas três por cento do conteúdo no Facebook é noticioso.