Inteligência artificial. Uma boa notícia na deteção precoce do cancro da mama

Os investigadores da Universidade de Lübeck testaram, pela primeira vez, a IA num programa de rastreio nacional. Foram analisados dados de 461.818 mulheres na Alemanha que foram submetidas ao rastreio do cancro da mama entre julho de 2021 e fevereiro de 2023. O rastreio decorreu no âmbito de um programa nacional dirigido a mulheres assintomáticas com idades entre os 50 e os 69 anos.





De acordo com o estudo publicado em The journal Nature Medicine , no total. Dois radiologistas analisaram os exames de todas as mulheres.

No entanto, para um grupo de 260.739 mulheres um dos especialistas utilizou uma ferramenta de inteligência artificial.



















A conclusão a que os investigadores chegaram é que a inteligência artificial detetou um caso adicional de cancro por cada mil mulheres examinadas.





Citado pelo jornal britânico, Alexander Katalinic, coautor da investigação, afirma quePara além disto, acredita que a inteligência artificial poderia reduzir a carga de trabalho dos radiologistas.

O processo

A ferramenta de IA, para além de rotular os exames que considera insuspeitos como “normais”, também emite um

Neste caso, é destacada a área que merece um exame minucioso.

A taxa de deteção foi 6,7 por cento maior no grupo com a IA. No entanto, depois de ter em conta fatores como a idade das mulheres e dos radiologistas envolvidos, os investigadores descobriram que apara o grupo IA.

Por outras palavras, com a aplicação da IA foi detetado mais um caso de cancro da mama por cada mil mulheres examinadas.

O alerta da “rede de segurança” foi acionado 3.959 vezes no grupo de IA e deu origem a 204 diagnósticos de cancro de mama. Por outro lado, a inteligência artificial falhou em 20 diagnósticos por não ter identificado o cancro da mama.





Stephen Duffy, professor emérito de rastreio do cancro na Universidade Queen Mary de Londres, que não esteve envolvido no trabalho, disse ao The Guardian que os r

Os riscos apontados



Perante os resultados deste estudo, surgem alertas como o de uma especialista da Universidade de Lund, na Suécia, que defende que “o acompanhamento a longo prazo é essencial para compreender completamente as implicações clínicas da integração da IA no rastreio” com mamografias.





“Os resultados são encorajadores, mas é essencial garantir que implementamos um método capaz de detetar cancros clinicamente relevantes numa fase inicial, em que a deteção precoce pode melhorar significativamente" a luta contra a doença, sublinha Kristina Lång.