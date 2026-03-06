Intercetados mísseis e drones no espaço aéreo de Catar e Kuwait

O exército do Kuwait informou que as defesas aéreas registaram diversos ataques com mísseis e drones que penetraram o espaço aéreo do país.

A defesa aérea do Catar também garantiu ter frustrado um ataque com drones contra a base de Al Udeid, em Doha, que acolhe militares norte-americanos.

A Arábia Saudita intercetou hoje também três mísseis que se dirigiam para a base aérea do príncipe Sultan, que acolhe militares norte-americanos, anunciou anteriormente o Governo saudita.

Este é o sétimo dia de conflito, depois de os EUA e Israel terem lançado, no passado sábado, uma ofensiva contra o Irão que já provocou 1.230 vítimas mortais no país, segundo a agência pública Fundação dos Mártires e Assuntos dos Veteranos do país.

O Irão respondeu com bombardeamentos sobre Israel, causando 10 mortes, e contra países aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico e contra as suas representações diplomáticas, como consulados, embaixadas e bases militares.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989. O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção do país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.