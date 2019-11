Inundações em Veneza. Fogos na Austrália. Peste na China. O que têm em comum?

As três situações acontecem em pontos distantes do globo, mas estão ligadas por causa de um problema comum. As alterações climáticas estão provocar eventos extremos, com muita chuva e inundações em algumas zonas, secas e enormes incêndios noutras. Para além dos problemas imediatos que criam, estes eventos estão também na orgiem de problemas de saúde que podem atingir de forma severa as gerações futuras.





Na China, as autoridades diagnosticaram duas pessoas com peste penumónica. Foram infetadas numa província da Mongólia antes de se deslocarem para Pequim. Um caso raro que está ligado a persistentes secas, por sua vez relacionadas com as alterações climáticas.





As duas pessoas terão sido infetadas por roedores numa zona, do tamanho da Holanda, que no último verão teve que combater uma praga de ratos. A população de roedores aumentou substancialmente devido à persistência da seca na região.





Especialistas alertam que as "crianças são particularmente vulneráveis aos riscos de saúde relacionados com as alterações climáticas" uma vez que "o corpo e o sistema imunitário estão ainda em desenvolvimento". Se nada for feito, os "ganhos na esperança de vida vão ficar comprometidos e as alterações climáticas vão definir a saúde de uma geração inteira". Veneza inundada

Na Europa, o presidente da Câmara de Veneza disse, de forma categórica, que as inundações que estão a atingir a cidade são "resultado das alterações climáticas".





Luigi Brugnaro declarou estado de emergência depois das cheias que inundaram praças históricas e várias zonas da cidade.

O aumento do nível da água chegou a atingir os 187 centímetros. Uma situação só antes verificada em 1966. "Veneza está de joelhos", disse Brugnaro. Os prejuízos são de milhões de euros.



Incêndios na Austrália

Num outra parte do globo, o oposto. Calor e incêndios que não dão tréguas aos australianos.





Quatro pessoas morreram e comunidades inteiras foram obrigadas a deixar para trás as casas.

O país está num combate desigual com algo que não consegue controlar.







Temperaturas elevadas que aumentam a ferocidade dos incêndios e deixam vastas regiões em seca total.