Inundações no Paquistão. Aquecimento global terá aumentado em 50% as chuvas intensas

probabilidade de 1% de acontecerem uma vez por ano chuvas tão fortes quanto estas. E sublinham que o fenómeno atual no Paquistão, de inundações em pleno verão, seria muito menos provável num mundo sem emissões de gases de efeito estufa induzidas pelo homem. Ainda assim, o estudo diz haver uma.

No estudo publicado quinta-feira pela iniciativa, o grupo de especialistas frisa quedo Paquistão.As inundações nesse país foram as piores em 100 anos, mas episódios semelhantes vão, provavelmente, tornar-se mais frequentes no futuro, à medida que as temperaturas globais continuem a subir.Os cientistas não conseguiram quantificar com precisão a probabilidade de inundações futuras causadas pela crise climática, devido ao alto grau de variabilidade natural das monções na região.Friederike Otto, professora no, concorda que as “impressões digitais” do aquecimento global podem ser nitidamente observadas nas inundações do Paquistão.“Podemos dizer com elevada confiança que”, disse ao. “A intensidade das chuvas aumentou bastante”.Efetivamente, os registos mostram que as chuvas fortes aumentaram dramaticamente na região desde que os níveis de gases de efeito estufa na atmosfera aumentaram.“As provas sugerem que as mudanças climáticas tiveram um papel importante neste fenómeno, embora a nossa análise não nos permita quantificar o tamanho desse papel. Isto porque é uma região com clima muito diferente de um ano para o outro, o que dificulta a observação de mudanças de longo prazo”, explicou Otto.

Mês de agosto foi o mais chuvoso no Paquistão desde 1961

Cerca de um terço do Paquistão foi afetado pelas inundações das últimas semanas,. Quase 1.500 pessoas morreram e 33 milhões foram afetadas, com 1,7 milhões de casas destruídas.O mês de agosto foi o mais chuvoso no país desde 1961, e nas províncias de Sindh e Baluchistão, a sul, foi mesmo, com cerca de sete a oito vezes mais pluviosidade do que o normal.Para além das alterações climáticas, haverá outros fatores a desempenhar um papel significativo nas inundações. As florestas paquistanesas têm sido derrubadas ao longo de várias décadas e as barragens construídas pelo homem, os sistemas de irrigação e outras mudanças nos cursos de água tiveram também impacto nos padrões naturais das inundações.Além disso, as infraestruturas precárias, nomeadamente, também fazem com que mais pessoas sofram como resultado destes fenómenos climáticos.“[As inundações] atingiram lugares onde os sistemas socioecológicos já estavam bastante comprometidos.”, defendeu aoAyesha Siddiqi, professora da Universidade de Cambridge.O Paquistão enfrenta, neste momento, um custo de pelo menos 30 mil milhões de dólares em danos, com a perda de colheitas de alimentos a alcançar os 23 mil milhões de dólares. Cerca de 18.000 quilómetros quadrados de terras agrícolas ficaram arruinados, incluindo cerca de 45% da colheita de algodão, uma das principais exportações do país. Perto de 750.000 animais morreram nos dilúvios.