iPhone de Trump sob escuta, China recomenda Huawei

A resposta da porta-voz mereceu destaque internacional. Hua Chunying começou por dizer que “certas pessoas nos EUA querem vencer, a todo o custo, o Óscar de Melhor Filme”.



A porta-voz introduziu, então, três ideias sobre a notícia.



Primeiro, referiu que o New York Times devia perceber que tais notícias contribuem, apenas, para “justificar as afirmações de que o jornal está a criar notícias falsas”.



Depois, recomendou às pessoas nos EUA que, se realmente estiverem preocupadas que as chamadas feitas através do seu iPhone estejam a ser ouvidas, então deviam trocá-lo por um smartphone Huawei – uma marca chinesa.



Finalmente, Hua Chunying disse que, caso o Huawei não for uma solução do agrado destas pessoas e elas queiram “segurança absoluta”, então deviam “deixar de utilizar dispositivos de comunicação modernos”.