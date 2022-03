IPM é a partir de hoje Universidade Politécnica de Macau

O reforço no ensino e investigação de línguas para "apoiar Macau para desempenhar bem o papel de plataforma entre a China e os países de língua portuguesa" é uma das prioridades enunciadas pela UPM.

A instituição de ensino superior de Macau foi fundada em 1981 possui mais de 4300 alunos e leciona 30 cursos de licenciatura e pós-graduação.

A "Universidade Politécnica de Macau vai aproveitar as vantagens próprias estabelecidas nos atuais cursos práticos em informática para acrescentar, gradualmente, cursos nas áreas de Ciências e de Engenharia, nomeadamente de Matemática Aplicada, Inteligência Artificial e Tecnologia de Aplicação de Médias Digitais, tendo em consideração as necessidades do desenvolvimento social e económico de Macau", informaram as autoridades de Macau, na apresentação do regulamento administrativo que estabelece a mudança de estatuto da UPM.

As escolas superiores passam a faculdades e a Escola Superior de Artes é alterada para Faculdade de Artes e Design.

Em Portugal, a UPM tem uma cooperação académica com as seguintes instituições: Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP); Camões-Instituto da Cooperação e da Língua; Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos de Portugal (CCISP); institutos politécnicos de Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto e Santarém; Erasmus Centro; universidades do Algarve, Aveiro, da Beira Interior, de Coimbra, de Lisboa, do Minho e do Porto.

No Brasil, a cooperação está estabelecida com a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira e Universidade Federal de Pernambuco.

A UPM também desenvolve uma parceria com a Universidade de Cabo Verde.