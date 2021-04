Irão acusa Israel de ataque a instalações nucleares e promete "vingança"

No domingo, a televisão estatal iraniana, citando o porta-voz do programa nuclear civil do Irão noticiou que as instalações nucleares de Natanz tinham sofrido um "incidente" na rede de distribuição elétrica.“Este incidente, felizmente, não causou nenhum dado à vida humana ou ao meio ambiente. No entanto, pode ter sido uma catástrofe”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Saeed Khatibzadeh. “”, acusou Khatibzadeh.Fontes dos serviços secretos dos EUA revelaram ao New York Times que o incidente foi provocado por uma grande explosão que destruiu completamente o sistema de energia interno independente que abastece as centrifugadoras subterrâneas que enriquecem urânio.", disse ainda o porta-voz dos Negócios Estrangeiros do Irão. “”, prometeu Khatibzadeh.O incidente ocorreu um dia depois de o Presidente iraniano, Hassan Rohani, ter inaugurado a nova fábrica de montagem de 164 centrifugadoras IR-6 em Natanz. Estas novas centrifugadoras oferecem ao Irão a capacidade de enriquecer urânio mais rapidamente e em maiores quantidades, em volumes e com um grau de refinamento proibidos pelo acordo nuclear alcançado em Viena, em 2015, entre aquele país e a comunidade internacional.

Esforços para reavivar acordo nuclear

O antecessor de Joe Biden, Donald Trump, retirou os EUA do acordo nuclear com o Irão em maio de 2018, o que levou a uma escalada de sanções assinadas pela Casa Branca a Teerão. Por sua vez, em retaliação, o Irão violou uma série de restrições nucleares acordadas, desde logo com a produção de urânio enriquecido a 20 por cento.Tanto Washington como Teerão já demonstraram estar abertos ao regresso ao acordo, mas as duas partes divergem quanto às condições para que isso aconteça, não havendo consenso sobre quem dará o primeiro passo.O Irão anunciou estar disposto a “reverter imediatamente” todas as ações, nomeadamente a produção de urânio enriquecido, e a salvar o acordo quando Washington colocar um ponto final nas sanções. Os EUA, por sua vez, não aceitam a pressão de Teerão e exigem que os iranianos regressem à conformidade nos seus compromissos perante o acordo nuclear.. Desta forma, é ainda mais incerto o futuro dos esforços diplomáticos levados a cabo pelos países signatários para reavivar o acordo nuclear de 2015.Por sua vez,

Netanyahu acusa o Irão de estar a procurar aumentar o armamento nuclear do país ao produzir urânio enriquecido – uma realidade que Teerão tem sempre negado – e considera que o acordo nuclear não é suficiente para proteger Israel de qualquer eventual ameaça por parte de Teerão.







Israel, que considera o Irão o seu maior adversário e ameaça, tem sido acusado por Teerão de vários ataques relacionados com a atividade nuclear. Recentemente, Teerão acusou Israel de ter assassinado um cientista de topo do seu programa nuclear.







c/ agências