"Um saudável passo em frente". EUA e Irão vão dar início a negociações indiretas sobre o acordo nuclear

, incluindo através da organização de reuniões com os grupos de especialistas relevantes", lê-se numa nota publicada pelo Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) após uma reunião por videoconferência que decorreu esta sexta-feira entre representantes da UE, China, França, Alemanha, Rússia, Reino Unido e Irão.Mais tarde, o porta-voz da diplomacia americana, Ned Price, confirmou que os EUA concordaram em manter negociações com os parceiros europeus, russos e chineses para discutirem o regresso ao acordo nuclear de 2015 com o Irão.As negociações, marcadas para a próxima terça-feira em Viena, irão decorrer de forma indireta.esclareceu uma fonte da UE à agência Reuters.“Não prevemos atualmente que venham a existir conversas diretas entre os EUA e o Irão durante este processo, embora os EUA permaneçam abertos a esse cenário”, disse Price.O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA deixa, no entanto, uma ressalva:

Quem dá o primeiro passo?

O antecessor de Joe Biden, Donald Trump, retirou os EUA do acordo nuclear com o Irão em maio de 2018, o que levou a uma escalada de sanções assinadas pela Casa Branca a Teerão. Por sua vez, em retaliação, o Irão violou uma série de restrições nucleares acordadas, desde logo com a produção de urânio enriquecido a 20 por cento.Joe Biden procura agora reverter uma série de decisões do seu antecessor e o dossier nuclear é uma das prioridades.O Irão anunciou estar disposto a “reverter imediatamente” todas as ações, nomeadamente a produção de urânio enriquecido, e a salvar o acordo quando Washington colocar um ponto final nas sanções. Os EUA, por sua vez, não aceitam a pressão de Teerão e exigem que os iranianos regressem à conformidade nos seus compromissos perante o acordo nuclear.”, reiterou o ministro-adjunto dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, no final da reunião desta sexta-feira entre as potências que negociaram o acordo original."O enriquecimento [de urânio] a 20 por cento está em concordância com o artigo 36.º do JCPOA [o Plano de Ação Global concluído em Viena em 2015] e só [pode conhecer um fim] se os Estados Unidos levantarem todas as sanções", acrescentou.Na rede social Twitter, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Javad Zarif, disse que o objetivo da reunião da próxima terça-feira é o de “ finalizar rapidamente o levantamento de sanções e medidas nucleares para o levantamento organizado de todas as sanções , seguido da cessação das medidas corretivas por parte do Irão”.

Javad Zarif enfatizou que não está planeado nenhum encontro entre autoridades iranianas e norte-americanas, considerando que tal é “desnecessário”.