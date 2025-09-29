Irão anuncia nova execução de alegado espião a favor de Israel

O Irão identificou o executado como Bahman Choobiasl, cujo caso não foi antes divulgado pela comunicação social iraniana nem por ativistas que monitorizam a aplicação da pena de morte na República Islâmica.

O Irão acusou Choobiasl de se ter encontrado com funcionários da agência de espionagem israelita Mossad.

A agência de notícias iraniana Mizan, porta-voz oficial do poder judicial, afirmou que Choobiasl trabalhava em "projetos sensíveis de telecomunicações" e informava Israel sobre as "rotas de importação de dispositivos eletrónicos".

O governo do Irão enfrentou uma vaga de protestos em todo o país nos últimos anos, alimentados pelo descontentamento em relação à economia, exigências pelos direitos das mulheres e apelos à mudança da teocracia no país.

Em resposta às manifestações e à guerra com Israel e os Estados Unidos, em junho último, o Irão tem executado prisioneiros a um ritmo nunca visto desde 1988, quando executou milhares de pessoas, no final da guerra Irão-Iraque.

A organização iraniana de defesa dos direitos humanos Iran Human Rights, com sede em Oslo, e o Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran, com sede em Washington, estimam que o número de pessoas executadas em 2025 seja superior a mil, observando que o número pode ser maior, uma vez que o Irão não divulga informações sobre cada execução.