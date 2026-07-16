Mundo
Guerra no Médio Oriente
Irão avisa que o Estreito de Ormuz é uma "linha vermelha" e vai resistir até ao fim
O Irão afirmou esta quinta-feira que o Estreito de Ormuz é uma "linha vermelha" inviolável, alertando que, se o presidente norte-americano, Donald Trump, cumprir a sua ameaça de atacar as infraestruturas iranianas, atingirá todas as infraestruturas da região do Golfo.
O porta-voz do exército iraniano, o brigadeiro-general Mohammad Akraminia, disse esta quinta-feira que o estreito de Ormuz, que transportava cerca de um quinto das remessas globais de petróleo e gás antes da guerra, era uma "linha vermelha" para o Irão, sobre a qual mantém um controlo firme.
"Os americanos pensaram que, atacando algumas das nossas bases na costa sul do país, poderiam assumir o controlo deste estreito estratégico", afirmou Akraminia.
"No entanto, a República Islâmica do Irão tem a capacidade de exercer controlo sobre o Estreito de Ormuz a partir de qualquer ponto do seu território, e esta questão não depende de costas ou ilhas." O exército iraniano tinha afirmado anteriormente, em referência ao estreito: "Resistiremos, sem dúvida, até ao fim e neutralizaremos as intervenções americanas na região".
O porta-voz militar do Irão acrescentou que a única forma de reabrir o Estreito de Ormuz seria os EUA cumprirem o memorando de entendimento de 14 pontos assinado pelas duas partes em junho e implementarem as "regulamentações iranianas" relativas ao tráfego marítimo no estreito.Irão ataca bases militares enquanto EUA lançam onda de ataquesTeerão lançou novos ataques contra bases militares norte-americanas nos países vizinhos do Golfo, enquanto Washington continuou a atacar alvos em todo o Irão durante a noite.
Irão afirmou ter atacado alvos na região, incluindo a Jordânia, o Kuwait e o Bahrein, enquanto o sexto dia de hostilidades renovadas agrava o acordo preliminar para o fim da guerra.O principal negociador do Irão, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou aos meios de comunicação estatais que Teerão "não tinha motivos" para cumprir qualquer acordo que não beneficiasse o país.
Acrescentou que a segurança nacional do Irão dependia da manutenção do que descreveu como "acordos iranianos" no Estreito de Ormuz.
Pouco depois, aliados dos EUA no Golfo reportaram ataques. Os militares do Kuwait disseram ter intercetado ataques de drones, enquanto o Ministério do Interior do Bahrein aconselhou os cidadãos a manterem a calma e a dirigirem-se para o local seguro mais próximo.
Os militares iranianos afirmaram também ter visado sistemas de comunicação e instalações de armazenamento de combustível dos EUA na Jordânia na sua mais recente ronda de ataques.Sentidas explosões em todo o território iraniano
Entretanto, os militares norte-americanos disseram ter levado a cabo uma onda de ataques de seis horas em vários locais para "degradar a capacidade do Irão de ameaçar marinheiros inocentes" no Estreito de Ormuz.
Nos ataques mais recentes, os EUA visaram centros de comando, instalações de defesa aérea e sistemas de vigilância costeira em todo o Irão, incluindo a cidade portuária de Bandar Abbas e a Ilha de Tunb, informou o Comando Central dos EUA (Centcom).
"Os americanos pensaram que, atacando algumas das nossas bases na costa sul do país, poderiam assumir o controlo deste estreito estratégico", afirmou Akraminia.
"No entanto, a República Islâmica do Irão tem a capacidade de exercer controlo sobre o Estreito de Ormuz a partir de qualquer ponto do seu território, e esta questão não depende de costas ou ilhas." O exército iraniano tinha afirmado anteriormente, em referência ao estreito: "Resistiremos, sem dúvida, até ao fim e neutralizaremos as intervenções americanas na região".
O porta-voz militar do Irão acrescentou que a única forma de reabrir o Estreito de Ormuz seria os EUA cumprirem o memorando de entendimento de 14 pontos assinado pelas duas partes em junho e implementarem as "regulamentações iranianas" relativas ao tráfego marítimo no estreito.Irão ataca bases militares enquanto EUA lançam onda de ataquesTeerão lançou novos ataques contra bases militares norte-americanas nos países vizinhos do Golfo, enquanto Washington continuou a atacar alvos em todo o Irão durante a noite.
Irão afirmou ter atacado alvos na região, incluindo a Jordânia, o Kuwait e o Bahrein, enquanto o sexto dia de hostilidades renovadas agrava o acordo preliminar para o fim da guerra.O principal negociador do Irão, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou aos meios de comunicação estatais que Teerão "não tinha motivos" para cumprir qualquer acordo que não beneficiasse o país.
Acrescentou que a segurança nacional do Irão dependia da manutenção do que descreveu como "acordos iranianos" no Estreito de Ormuz.
Pouco depois, aliados dos EUA no Golfo reportaram ataques. Os militares do Kuwait disseram ter intercetado ataques de drones, enquanto o Ministério do Interior do Bahrein aconselhou os cidadãos a manterem a calma e a dirigirem-se para o local seguro mais próximo.
Os militares iranianos afirmaram também ter visado sistemas de comunicação e instalações de armazenamento de combustível dos EUA na Jordânia na sua mais recente ronda de ataques.Sentidas explosões em todo o território iraniano
Entretanto, os militares norte-americanos disseram ter levado a cabo uma onda de ataques de seis horas em vários locais para "degradar a capacidade do Irão de ameaçar marinheiros inocentes" no Estreito de Ormuz.
Nos ataques mais recentes, os EUA visaram centros de comando, instalações de defesa aérea e sistemas de vigilância costeira em todo o Irão, incluindo a cidade portuária de Bandar Abbas e a Ilha de Tunb, informou o Comando Central dos EUA (Centcom).
Foram ouvidas explosões em todo o Irão e as defesas aéreas foram acionadas em Teerão, segundo relatos dos meios de comunicação estatais iranianos.
c/agências