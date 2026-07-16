Irão avisa que o Estreito de Ormuz é uma "linha vermelha" e vai resistir até ao fim

"No entanto, a República Islâmica do Irão tem a capacidade de exercer controlo sobre o Estreito de Ormuz a partir de qualquer ponto do seu território, e esta questão não depende de costas ou ilhas."

Irão ataca bases militares enquanto EUA lançam onda de ataques

Irão afirmou ter atacado alvos na região, incluindo a Jordânia, o Kuwait e o Bahrein, enquanto o sexto dia de hostilidades renovadas agrava o acordo preliminar para o fim da guerra.

Sentidas explosões em todo o território iraniano

Foram ouvidas explosões em todo o Irão e as defesas aéreas foram acionadas em Teerão, segundo relatos dos meios de comunicação estatais iranianos.





c/agências

O porta-voz do exército iraniano, o brigadeiro-general Mohammad Akraminia, disse esta quinta-feira que o estreito de Ormuz, que transportava cerca de um quinto das remessas globais de petróleo e gás antes da guerra, era uma "linha vermelha" para o Irão, sobre a qual mantém um controlo firme.", afirmou Akraminia.O exército iraniano tinha afirmado anteriormente, em referência ao estreito: "Resistiremos, sem dúvida, até ao fim e neutralizaremos as intervenções americanas na região".O porta-voz militar do Irão acrescentou queassinado pelas duas partes em junho e implementarem as "regulamentações iranianas" relativas ao tráfego marítimo no estreito.Teerão lançou novos ataques contra bases militares norte-americanas nos países vizinhos do Golfo, enquanto Washington continuou a atacar alvos em todo o Irão durante a noite.Acrescentou que a segurança nacional do Irão dependia da manutenção do que descreveu como "acordos iranianos" no Estreito de Ormuz.Pouco depois, aliados dos EUA no Golfo reportaram ataques. Os militares do Kuwait disseram ter intercetado ataques de, enquanto o Ministério do Interior do Bahrein aconselhou os cidadãos a manterem a calma e a dirigirem-se para o local seguro mais próximo.Os militares iranianos afirmaram também ter visado sistemas de comunicação e instalações de armazenamento de combustível dos EUA na Jordânia na sua mais recente ronda de ataques.Entretanto, os militares norte-americanos disseram ter levado a cabo uma onda de ataques de seis horas em vários locais para "degradar a capacidade do Irão de ameaçar marinheiros inocentes" no Estreito de Ormuz.