Irão exige "fim da guerra na região" e levantamento do bloqueio

A proposta do Irão para acabar com a guerra com os EUA e reabrir o Estreito de Ormuz é legítima e generosa, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmaeil Baghaei, esta segunda-feira, acrescentando que os EUA continuam a manter exigências irracionais e unilaterais.





"A nossa exigência é legítima: exigir o fim da guerra, o levantamento do bloqueio (dos EUA) e da pirataria, e a libertação dos bens iranianos que foram injustamente congelados nos bancos devido à pressão dos EUA", disse Baghaei.



Teerão quer ainda, "a passagem segura pelo Estreito de Ormuz e o estabelecimento da segurança na região e no Líbano foram outras das exigências do Irão, consideradas uma oferta generosa e responsável para a segurança regional."



