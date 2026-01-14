Irão fecha espaço aéreo para a maioria dos voos

(em atualização)





Segundo a Flightradar, Teerão emitiu um NOTAM ("Notice do Airmen") a informar que o espaço aéreo estava fechado por “pouco mais de duas horas”.

❌ New NOTAM just issued by Iran closing airspace to all flights except international flights to/from Iran with permission. NOTAM is valid for a little more than 2 hours.



Live view of Iranian airspace: https://t.co/8pUMTxjSkS pic.twitter.com/8GTGUZw0po — Flightradar24 (@flightradar24) January 14, 2026



De acordo com a notificação publicada por esta página, o encerramento do espaço aéreo ocorre das 22h15 GMT de quarta-feira (01h45, hora do Irão) até às 00h30 GMT (04h00 em Teerão).







Segundo a mesma fonte, o Boeing 777 da Silk Way West Airlines viu a entrada negada no Irão a caminho de Baku. O voo entre Erbil e Baku sobrevoa frequentemente o espaço aéreo iraniano.



“O voo 6E1808 da IndiGo é agora a última aeronave de passageiros não registada no Irão no espaço aéreo iraniano”, diz o site de rastreamento de voos no X. Um NOTAM é uma mensagem na aviação que informa sobre alterações temporárias ou perigos que afetam a segurança, regularidade e eficiência dos voos, como pistas fechadas, auxílios de navegação inoperantes ou restrições de espaço aéreo.





Há três horas, o Flighradar dizia que no topo da lista de voos mais rastreados estavam seis KC-135 da Força Aérea dos EUA a partir da Base Aérea de Al-Udeid, no Catar.



Esta quarta-feira, os Estados Unidos ordenaram a retirada de alguns soldados da base aérea de Al-Udeid por “precaução”, dada a atual tensão na região. A base aérea, que tem cerca de dez mil soldados norte-americanos, foi alvo do Irão em junho, depois de os EUA terem atacado as instalações nucleares iranianas.