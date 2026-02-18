Irão fecha parte do espaço aéreo e emite alerta de lançamento de rockets

Negociações a par de risco de guerra



De acordo com as fontes, uma delas militar, o país mostra-se "cético" em relação às negociações entre os Estados Unidos e o Irão e que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, realizou consultas especiais de segurança para avaliar as respostas a um possível ataque.

As autoridades de Teerão anunciaram esta quarta-feira o encerramento parcial do espaço aéreo iraniano e emitiram um alerta para o lançamento deA decisão acontece num momento em que. O Irão está em alerta máximo face ao destacamento de mais meios militares norte-americanos para a região.Na terça-feira, as delegações dos dois países reuniram-se em Genebra, tendo as conversações sido apelidadas de “construtivas”, mas ainda distantes de um possível acordo., algo que, segundo Washington, ainda não foi atingido.Os Estados Unidos já enviaram 12 aviões militares para a Base das Lajes, à semelhança do que aconteceu no ataque norte-americano de junho ao Irão.De acordo com a CNN Portugal, 400 militares foram destacados para os Açores, sendo que estão alojados na Ilha Terceira., segundo a agência de notícias iraniana Tasmin. Terão lugar na quinta-feira.A corveta russa Stoikiy – anteriormente usada para exercícios de tiro contra alvos simulados no Mar Báltico – já se encontra em águas iranianas, mais concretamente no porto de Bandar Abbas.Os exercícios vão decorrer no “no golfo de Omã e no norte do Oceano Índico”, que, de acordo como jornal norte-americano Wall Street Journal, não se encontra longe do porta-aviões dos Estados Unidos USS Abraham Lincoln, enviado em janeiro para a região., com o canal israelita Channel 12 a avançar com a ordem de preparação por parte das organizações de resgate e do Comando de Defesa Civil das Forças de Defesa de Israel (IDF).O Irão tem cerca de dois mil misseis balísticos de médio alcance que podem chegar a Israel, assim como mísseis de curto alcance capazes de atingir as bases norte-americanas no Golfo e embarcações que passem pelo estreito de Ormuz, estratégico para o comércio internacional, sobretudo de petróleo.O ex-chefe da inteligência militar das IDF, Amos Yadlin, declarou no Channel 12 que “estamos muito mais perto do que estávamos” de uma guerra entre os Estados Unidos e Irão, ainda que alegue que o Pentágono “não é claro sobre o que pretende alcançar”.O Irão estará assim a preparar-se para eventuais ataques norte-americanos, segundo o, naquela que o analista iraniano, Farzan Sabet, considera ser “a pior ameaça desde 1988”, ano em que terminou a guerra Irão-Iraque., acrescenta Sabet.Para se preparar para um eventual conflito, o Irão fortificou bases militares e enterrou entradas de túneis. Em imagens de satélite dos últimos meses, divulgadas em vários meios de comunicação social, como a Reuters e o jornal Times of Israel, o complexo militar de Parchin, a 30 quilómetros da capital Teerão e alvo de ataques israelita em 2024, foi alvo da construção de “uma estrutura de concreto sobre uma nova instalação num local militar sensível e a cobriu com terra”.As imagens de satélite também demonstram que as entradas dos túneis de uma instalação nuclear atacada pelos Estados Unidos em junho foram “enterradas” e fortificadas.Outras, divulgadas na terça-feira pelo Instituto norte-americano para a Ciência e Segurança Internacional, dão conta que, nas últimas duas a três semanas, está a ser enterrado as instalações do Teleghan 2, também no complexo militar de Parchin.“Assim que o sarcófago de betão em redor da instalação endureceu, o Irão não hesitou em cobrir grandes áreas da nova estrutura com terra”, alega o instituto, que afirma que “há mais terra disponível e a instalação poderá em breve tornar-se umcompletamente irreconhecível” e que pode ser usada para proteção contra ataques aéreos.As negociações entre os Estados Unidos e o Irão estavam ainda a decorrer quandoO presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, em conferência de imprensa esta quarta-feira, declarou que “ficaríamos orgulhosos em tornarmo-nos mártires”, afirmando que o país “não tem medo do martírio”.A Guarda Revolucionária Islâmica está a realizar manobras militares no Estreito de Ormuz, que foi parcialmente fechado na segunda-feira, com o país a realizar testes nos últimos meses de sistemas de defesa aérea.