Irão lança ataque de drones contra Israel. A situação ao minuto

Israel avançou este sábado que o Irão lançou drones contra o seu território e garantiu que os sistemas de defesa estão prontos para abatê-los e para fazer soar as sirenes, de modo a que os habitantes das áreas ameaçadas possam abrigar-se.





Segundo o porta-voz das forças militares israelitas, Daniel Hagari, o tempo de voo dos drones demoraria várias horas.



O responsável confirmou que o "Wing of Zion", a versão israelita do "Air Force One" dos EUA, está neste momento no ar.