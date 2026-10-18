Irão. Novo ministro da Defesa promete ripostar em caso de novos ataques dos EUA

"Fiquem descansados: eles [os americanos] certamente não se atreverão a atacar-nos. Mas, se o fizerem, tanto eles como a região sofrerão danos consideráveis", declarou à imprensa Mehrdad Akhlaghi, que é alvo de sanções da ONU.

Mehrdad Akhlaghi recebeu hoje um voto de confiança do parlamento --- órgão que tem de dar obrigatoriamente o seu aval para que um ministro assuma o cargo, tendo também o poder de o destituir.

O posto de ministro da Defesa é estratégico, embora a maior parte das decisões militares caiba ao Líder Supremo, Mojtaba Khamenei, bem como aos Guardiões da Revolução, a poderosa força armada da República Islâmica.

Akhlaghi, de 68 anos, assume o cargo após um período de oito meses de ausência no ministério, substituindo o antecessor, que morreu no final de fevereiro, logo no primeiro dia da guerra no Médio Oriente.

Até então, a pasta estava a ser ocupada interinamente por um general dos Guardiões da Revolução, Majid Ebnelreza, que era adjunto do anterior ministro, o general Aziz Nassirzadeh --- o qual ocupou o cargo de 2024 até à sua morte, a 28 de fevereiro, durante um ataque israelo-americano contra o Irão.

Este ataque, no qual morreram, entre outros, o Líder Supremo Ali Khamenei, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Abdolrahim Mousavi, o comandante da Guarda Revolucionária Mohammad Pakpour, bem como de Ali Shamkhani, um influente conselheiro responsável pela segurança, marcaram o início da guerra no Médio Oriente.

Mehrdad Akhlaghi, que não é militar, trabalhou durante 42 anos no ministério que agora vai dirigir.

Desde 2013 que está à frente da Organização das Indústrias de Defesa do Irão, um organismo ligado ao Ministério da Defesa encarregado de conceber e fabricar material militar.

Segundo os meios de comunicação locais, Mehrdad Akhlaghi trabalhou durante muitos anos nos setores aeroespacial e de mísseis do Irão.

Por esse motivo, é alvo, desde 2007, de sanções da ONU relacionadas com os programas de mísseis e nuclear do Irão --- programas que, há décadas, alimentam tensões com países ocidentais, especialmente os Estados Unidos e o seu aliado Israel, inimigo da República Islâmica.

Como consequência destas sanções, os eventuais bens que possua no estrangeiro encontram-se congelados, entre outras medidas.