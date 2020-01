Irão promete vingança contra os Estados Unidos em resposta à morte de Qasem Soleimani

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.



Pentágono confirmou a morte do general Qasem Soleimani



Em declarações citadas pla agência Reuters o Pentágono disse que o objetivo da ofensiva foi travar futuros planos de ataque por parte do Irão e proteger o povo americano no Médio Oriente.



Os responsáveis do Pentágono afirmam ainda que Soleimani estaria alegadamente a planear atacar os americanos que estão no Iraque.



O comandante da unidade de elite iraniana força Al Qoods e o segundo comandante iraquiano das unidades de mobilização popular morreram esta quinta feira em Bagdad, vítimas de um ataque com "rockets" no aeroporto da capital iraquiana.



As milícias iraquianas confirmaram que o general Qasem Soleimani e Abu Mahdi al Muhandis viajavam em dois veículos escoltados por forças paramilitares quando ocorreu o ataque.



Para além dos dois militares de topo, morreram mais seis pessoas, a maioria membros das unidades de mobilização popular.



Este ataque surge poucos dias depois do ataque à embaixada dos Estados Unidos em Bagdad, ataque pelo qual os Estados Unidos responsabilizaram o Irão. Irão preparado para reagir

"O martírio é a recompensa pelo trabalho incansável durante todos estes anos. Se Deus quiser, o seu trabalho e o seu caminho não vão acabar aqui., afirmou Ali Khamenei, indicou a agência de notícias France-Presse (AFP).O líder supremo declarou três dias de luto pela morte do comandante da força de elite iraniana Al-Quds, que descreveu como "símbolo internacional de resistência", de acordo com uma declaração lida na televisão estatal."O ato de terrorismo internacional dos Estados Unidos (...) é extremamente perigoso e uma escalada imprudente" das tensões, afirmou Mohammad Javad Zarif, numa mensagem publicada na rede social Twitter.O antigo líder da Guarda Revolucionária iraniana Mohsen Rezai também reagiu à morte do comandante, numa mensagem em que deixou um aviso claro a Washington:



O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano disse através da rede social Twitter que o assassinato de Soleimani é extremamente perigoso e uma ação imprudente. Mohammad Javad Zarif acrecentou ainda que os Estados Unidos vão ser responsáveis plas consequências.







