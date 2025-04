Irão quer acordo "sério" com Estados Unidos sobre o seu programa nuclear

A agenda do encontro está ainda por definir. Enquanto o Ocidente quer incluir o programa de mísseis balísticos do Irão e a sua influência regional em quaisquer negociações, Teerão insiste em discutir apenas questões nucleares.







O Irão afirma que as suas fábricas nucleares têm fins pacíficos e refuta acusações dos países ocidentais de que procura produzir material atómico num grau de pureza capaz de produzir uma bomba nuclear.

Historial conturbado

"Boa-fé"

"Inimigo do Irão"

O Irão tem vindo a recuperar nos últimos meses dos reveses militares infligidos por Israel aos seus aliados, o Hamas na Faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano. Estes conflitos foram marcados por ataques militares recíprocos entre Israel e o Irão, pela primeira vez, após anos de guerra por procuração.







As novas sanções mostram que Washington é "um inimigo do Irão", escreveu o jornal conservador Kayhan, considerando a tentativa de as revogar uma "estratégia condenada ao fracasso".

Na sexta-feira, um conselheiro do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, antecipou a estratégia a usar por Teerão, frisando que o regime dos ayatolas vai à procura de um acordo "sério"., afirmou o conselheiro próximo de Khamenei. O líder supremo terá a última palavra sobre qualquer eventual acordo.Num contexto de alta tensão no Médio Oriente,em troca do levantamento de sanções.Este é um encontro entre velhos inimigos. Os EUA suspenderam as relações diplomáticas com o Irão em 1980, depois da crise dos reféns em plena Revolução Iraniana.Mais tarde, em 2018, o presidente Donald Trump, no seu primeiro mandato, denunciou um acordo obtido em 2015 por seis países com o Irão, negociado pela anterior administração, de Barack Obama.Trump afirmou que Teerão não estava a cumprir os termos do acordo, que previam o abandono do enriquecimento de urânio em troca do levantamento de sanções internacionais.A desconfiança mantém-se.iraniano, resolvendo a questão pelas armas, ameaça que força à negociação, nos seus termos.A necessidade de proteger o seu velho aliado israelita, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ameaçado por grupos regionais armados, financiados e apoiados militarmente por Teerão, é outro objetivo.Mas o Irão irá vender cara a sua capacidade nuclear, um trunfo do qual não pretende abdicar, quando goza do apoio tanto da Rússia como da China.As negociações em Omã, as primeiras do tipo desde 2018, ocorrem após semanas de guerra de palavras entre os Estados Unidos e a República Islâmica do Irão.Omã retoma aqui o seu papel de mediador, tal como na negociação do antigo acordo nuclear, destruindo o argumento do norte-americano. Mas o encontro envolve diretamente o enviado especial de Donald Trump ao Médio Oriente, Steve Witkoff, e o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi.De acordo com a agência de notícias iraniana Tasnim, as delegações deverão chegar a Omã sábado de manhã e"Estamos a dar uma oportunidade real à diplomacia, de boa-fé. Os Estados Unidos devem ter em conta esta decisão, que foi tomada apesar da sua retórica hostil", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.Donald Trump avisou quarta-feira que uma intervenção militar contra o Irão era "absolutamente" possível se as negociações falhassem. "Se a força for necessária, usaremos a força. Israel estará obviamente muito envolvido, será o líder".O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que adoptou uma linha muito dura contra o Irão, considerou uma opção militar contra a República Islâmica "inevitável" se as negociações se arrastarem.. Isso constituiria "uma escalada e um erro de cálculo", reagiu Washington."Se o lado americano não fizer exigências irrelevantes e deixar de lado as ameaças e a intimidação,Vários meios de comunicação reformistas, pelo contrário, esperam potenciais repercussões positivas para a economia iraniana.Tanto Berlim como a União Europeia sublinharam a importância de se chegar a uma "solução diplomática".