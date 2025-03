Líder Supremo do Irão promete "resposta firme" em caso de ataque

O clima de tensão crescente entre os dois países tem sido crescente desde que Donald Trump tomou posse como presidente do Estados Unidos. Logo em fevereiro, o novo líder norte-americano anunciou a imposição de " pressão económica máxima " ao Irão, incluindo sanções, seguindo a orientação que adotou logo no primeiro mandato.





Em 2018, tomou a decisão de retirar os Estados Unidos do acordo sobre o programa nuclear do Irão (também conhecido por Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA).

Ali Khamenei, líder supremo do Irão desde 1989, não mencionou diretamente o presidente norte-americano, mas fez conhecer a resposta às intimidações no discurso em Teerão por ocasião do discurso do Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadão., asseverou o ayatollah.O líder supremo do Irão alertou ainda para os perigos de “sedição” dentro do país., afirmou Khamenei.Também em reação a estas ameaças, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros condenou as palavras de Donald Trump.“Um chefe de Estado que ameaça abertamente o Irão com ‘bombardeamentos’ está a fazer uma afronta chocante à própria essência da paz e da segurança internacionais”, escreveu Esmail Baghai, na rede social X esta segunda-feira.Acrescentou que "a violência gera violência, a paz gera paz. Os EUA podem escolher o seu rumo e aceitar as consequências".“Se não assinarem um acordo, haverá bombardeamentos”, prometeu o líder norte-americano, reiterando as ameaças que já tinham ficado patentes numa carta endereçada à liderança iraniana no início de março, dando dois meses para que uma decisão fosse tomada.Nos últimos dias, o Irão já tinha respondido a esta missiva através do seu presidente, Masoud Pezeshkian, que explicou que Teerão não entraria em negociações diretas com Washington , mas estava disposto a prosseguir as conversações indiretas.Entretanto, o embaixador suíço em Teerão, que representa os interesses dos EUA no país na ausência de relações diplomáticas entre os dois países, foi convocado na segunda-feira pelo Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros.O entendimento, assinado há dez anos, ainda durante a Administração Obama, previa o levantamento de sanções em troca de um maior controlo do programa nuclear iraniano. À data da saída dos Estados Unidos, Teerão cumpria com os termos do acordo, mas acabou por ultrapassar os limites do mesmo um ano após a retirada de Washington.Para além da decisão de sair do acordo nuclear, o primeiro mandato de Donald Trump ficou marcado por outros momentos de enorme tensão com o regime iraniano, com destaque para a decisão dos Estados Unidos em ordenar a morte do principal general do país, Qassem Soleimani, em janeiro de 2020.