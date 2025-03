Trump enviou carta a Teerão. Khamenei rejeita conversações nucleares com os EUA

“Se quiséssemos, EUA não nos conseguiriam parar”

Para além da saída do acordo nuclear, o primeiro mandato de Donald Trump ficou marcado por outros momentos de enorme tensão com o regime iraniano, com destaque para a decisão dos Estados Unidos em ordenar a morte do principal general do país, Qassem Soleimani, em janeiro de 2020.

“O Irão não está à procura de nenhuma guerra, mas se os norte-americanos ou os seus agentes derem um passo na direção errada, a nossa resposta será decisiva e certeira, e quem irá sofrer mais danos serão os Estados Unidos”, avisou hoje o líder supremo na mesma declaração perante estudantes.



Numa declaração perante um grupo de estudantes universitários, oAli Khamenei considerou que a missiva norte-americana é uma ação com o objetivo de “enganar a opinião pública” e rejeitou a possibilidade de uma negociação com os Estados Unidos.A missiva norte-americana foi entregue ao ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi, por Anwar Gargash, um conselheiro diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos (EAU).No final da última semana,, afirmou Trump numa entrevista televisiva.Mas em Teerão parece não haver qualquer recetividade para negociações neste momento., afirmou o líder supremo, citado pelos meios de comunicação estatais.Ali Khamenei afirmou que uma negociação com a Administração Trump só “aumentaria o nó das sanções e ampliaria a pressão sobre o Irão”.“Se o objetivo das negociações é levantar as sanções, negociar com este Governo norte-americano não vai levantar as sanções”, afirmou o líder supremo do Irão numa reunião com estudantes,Em 2018, durante o primeiro mandato do atual presidente norte-americano, Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo sobre o Programa Nuclear do Irão (também conhecido por- JCPOA), assinado em julho de 2015.O entendimento previa o levantamento de sanções em troca de um maior controlo do programa nuclear iraniano. À data da saída dos Estados Unidos, Teerão cumpria com os termos do acordo, mas acabou por ultrapassar os limites do mesmo um ano após a retirada de Washington.Assinado há quase dez anos, o JCPOA permitia o enriquecimento de urânio até 3,67 por cento, armazenando um total de 300 quilos no máximo.De acordo com a última atualização da Agência Internacional para a Energia Atómica (IAEA), a agência da ONU para o nuclear,Mas, tal como tem feito nas últimas décadas, a liderança iraniana insiste que não quer desenvolver armas nucleares, citando em várias ocasiões umaemitida contra o uso desse tipo de armamento., afirmou oAinda assim, Israel tem ameaçado em várias ocasiões atingir diretamente instalações nucleares de Teerão.