Irão renova ameaças contra bases americanas no Médio Oriente



Para o diplomata, a retórica de Donald Trump “sinaliza um risco real de agressão militar”, realçando que Teerão não procura iniciar uma guerra.

Trump estabelece prazo de dez a 15 dias



Trump reiterou, no discurso em Washington, que sem um acordo "significativo", "coisas más" acontecerão.

Programa nuclear divide Teerão e Washington

Os EUA e o seu aliado Israel também querem que o Irão abandone os seus mísseis balísticos de longo alcance, deixe de apoiar grupos no Médio Oriente e cesse o uso da força para reprimir os protestos internos.



O exercício conjunto do Irão com a Rússia ocorreu dias após o início de uma extensa série de exercícios navais iranianos no Golfo de Omã, com a televisão estatal iraniana a mostrar unidades de forças especiais mobilizadas em helicópteros e navios.





c/ agências

"Em caso de agressão militar contra o Irão, este responderá de forma decisiva e proporcional, de acordo com os princípios de autodefesa consagrados no artigo 51.º da Carta da ONU", escreveu o embaixador iraniano na ONU numa carta a António Guterres."Nestas circunstâncias, todas as bases, infraestruturas e ativos norte-americanos na região constituem alvos legítimos", lê-se na missiva enviada a António Guterres.O embaixador iraniano nas Nações Unidas frisa ainda que, "osNa quinta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que dava de "dez" a "15 dias" para decidir se um acordo com o Irão é possível ou se, em vez disso, recorrerá à força contra Teerão.Durante o encontro, o chefe de Estado norte-americano sublinhou ser necessário "chegar a um acordo significativo" com Teerão, acrescentando que, se tal não acontecer, o desfecho poderá ser mais difícil.O presidente norte-americano recordou os ataques aéreos dos EUA realizados em junho, frisando que o potencial nuclear do Irão tinha sido "dizimado", acrescentando: "Talvez tenhamos de ir mais além, ou talvez não"."Não podem ter uma arma nuclear, é muito simples", disse. "Não se pode ter paz no Médio Oriente se tiverem uma arma nuclear"Os dois países concluíram a sua segunda ronda de negociações na terça-feira, na Suíça., classificando os esforços para limitar o seu arsenal de mísseis como uma linha vermelha., um processo utilizado para criar combustível para centrais nucleares, mas que também pode fornecer material para ogivas nucleares.As imagens de satélite rastrearam tanto o trabalho iraniano de reparação e fortificação de instalações desde o verão passado, mostrando obras em locais nucleares e de mísseis, como preparativos em bases americanas no Médio Oriente ao longo do último mês.